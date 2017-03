Người tình trùm giang hồ thêm tội mới vì lừa "chạy án"

Tại tòa, Dung nhiều lần khóc và tỏ vẻ ăn năn. Ảnh: H. D.



Ngày 13/6, TAND TP HCM tuyên phạt Võ Thị Thùy Dung (51 tuổi, quê Hà Nội) 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vài ngày trước, Dung bị TAND tỉnh Bình Dương phạt 3 năm tù về tội Che giấu tội phạm khi bao che cho người tình, trùm giang hồ từng là trinh sát hình sự.Theo cáo trạng, trong những lần đi cùng Dương Hoàng Dũng (tức Dũng "Ben") - người vừa bị TAND Bình Dương phạt tù chung thân về hành vi bắn chết giám đốc một doanh nghiệp khi đi đòi nợ thuê, Dung quen Liêm. Dũng đều giới thiệu Dung có mối quan hệ thân thiết với nhiều người trong Bộ Công an và đã giúp đàn em mình mỗi khi liên quan đến pháp luật.Ngày 24/12/2010, Liêm và Thùy (vợ hờ của Liêm) bị cảnh sát điều tra Công an TP HCM bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Nghĩ Dung có khả năng "lo lót" để mình không bị xử lý hình sự, Liêm đã kêu người nhà đến nhờ cậy. Chị Ngọc (em gái Thùy) đã đến gặp Dung để nhờ "chạy" cho em được tự do.Dù không biết gì về vụ án, cũng không quen biết ai bên Bộ Công an, nhưng Dung vẫn hứa sẽ giúp cho Thuỳ được tự do với giá 18.000 USD và 10 triệu đồng. Bà này nhiều lần yêu cầu chị Ngọc đưa tổng cộng 16.000 USD và 40 triệu đồng (hơn 350 triệu đồng).Cuối tháng 2/2011, sau khi lấy được tiền, Dung bỏ trốn ra Hà Nội. Thời gian này, Dũng "Ben" cũng ẩn náu tại đây sau khi bắn chết một giám đốc doanh nghiệp ở Bình Dương trong vụ đòi nợ thuê. Bộ đôi dọn về sống với nhau đến tháng 8/2012 thì bị bắt giữ.