Người trộm gà tự tử

Khoảng 2 giờ sáng 20-12-2010, đội tuần tra Công an xã Thanh Bình (huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) phát hiện ông Phạm Văn Phú đang bắt trộm gà của một người cùng ấp.

Ông Phú liền bị lập biên bản phạm tội quả tang và bị giải về trụ sở công an xã. Hơn 1 tiếng đồng hồ lấy lời khai, do thấm mệt, phía công an đi nghỉ ngơi còn ông Phú tiếp tục bị giữ lại. Đến 5 giờ sáng, lực lượng công an phát hiện ông Phú thắt cổ chết...

Thắt cổ chết

Sau án mạng, các cơ quan tố tụng lúng túng không biết khởi tố ai và khởi tố về tội gì. Từ đó, nhiều cuộc họp liên ngành được tổ chức và cũng nhận được nhiều quan điểm khác nhau. Có quan điểm cho rằng cần khởi tố về tội giữ người trái pháp luật. Bởi lẽ các công an viên sau khi lấy lời khai không cho ông Phú về mà tiếp tục giữ lại nhưng người có thẩm quyền không ra quyết định tạm giữ hành chính. Sau khi giữ ông Phú, các công an viên cũng không phân công ai theo dõi, quản lý nên ông Phú đã thắt cổ mà không ai biết. Chính hành vi giữ ông Phú khi chưa có lệnh tạm giữ của người có thẩm quyền, hậu quả xảy ra là ông Phú tử vong nên việc khởi tố về tội danh trên là thỏa đáng.

Ngược lại, có nhiều người đã không đồng tình với quan điểm trên mà cho rằng nên khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo quy định, người nào vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt... Ở đây, các công an viên phát hiện, lập biên bản ông Phú phạm tội quả tang, giải ông về trụ sở lấy lời khai là đúng. Tuy nhiên, lực lượng công an không giám sát, không quản lý chặt chẽ, thiếu trách nhiệm nên ông Phú có thời gian, điều kiện để tự sát sau khi bị giữ lại.

Chưa rõ tội danh

Còn phần khởi tố bị can các cơ quan tố tụng cũng không biết phải khởi tố ai. Nhiều người bảo khởi tố tổ trưởng tổ tuần tra vì có trách nhiệm chính trong việc giữ người. Mặt khác vị này giữ ông Phú tại trụ sở mà không có bất kỳ một văn bản tạm giữ nào. Việc tạm giữ cũng không thực hiện đúng các quy định về giám sát, theo dõi người bị tạm giữ...

Quan điểm khác bảo phải khởi tố phó công an xã trực hôm đó. Bởi vì sau khi tổ tuần tra đưa ông Phú về tạm giữ tại trụ sở công an xã, phó công an xã trực lãnh đạo đã làm không hết trách nhiệm của người lãnh đạo trực. Lẽ ra vị này phải kiểm tra để quyết định xem việc tạm giữ này có cần thiết không. Nếu cần thiết thì phải có quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính, nếu không thì phải áp dụng hình thức khác như mời gia đình đến làm văn bản bảo lãnh, buộc ông Phú cam kết… Phó công an xã cũng không nhắc nhở tổ trưởng tuần tra phải phân công người giám sát, theo dõi, kiểm tra xem việc tạm giữ người có an toàn hay không...

Không cần khởi tố? Bên cạnh các quan điểm phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì lại có quan điểm khác cho rằng không cần khởi tố. Bởi ông Phú đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là đã vi phạm pháp luật nên việc giữ ông Phú là cần thiết. Thời gian cho phép tạm giữ ông Phú khoảng từ 3 giờ 30 đến 7 giờ sáng (vì sau 7 giờ sáng trình lãnh đạo ký hoặc không ký quyết định tạm giữ). Vả lại nếu khởi tố các công an xã trên thì sẽ làm cho công an cấp xã nói chung tâm có lý e ngại trong việc áp dụng biện pháp tạm thời sau này. Từ đó, tình hình an ninh trật tự ở địa phương càng phức tạp hơn, các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi phạm pháp nhiều hơn nữa. Lý do nữa là công an xã phụ cấp hằng tháng không cao, chỉ vài trăm ngàn đồng mà vì việc công phải vướng vào lao lý thì khó giữ họ lại để tiếp tục công tác.

PHÚC TÂN