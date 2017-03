Người tung tin đồn về Ebola sẽ bị xử lý thế nào?

Mới đây, cơ quan điều tra (Bộ Công an) và Công an TP. Hà Nội đã triệu tập, xử lý một số đối tượng tung tin đồn thất thiệt về “dịch Ebola đã xuất hiện tại Hà Nội”. Thông tin về đại dịch lan truyền trên mạng đã khiến không ít người tỏ ra hoang mang.

Đây không phải là lần đầu những tin đồn thất thiệt bị lan truyền trên mạng. Trước đây, không ít lần nữ sinh Hà Nội hoang mang về thông tin “bị rạch đùi khi đi đường”, tin đồn về “những phù thủy thôi miên” hay dịch bệnh nào đó.

Nhiều trường hợp cũng từng bị cơ quan công an triệu tập. Qua đó, chủ nhân của những thông tin trên đều thừa nhận, đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tuy nhiên, các đối tượng này mới chỉ bị xử lý hành chính, viết cam kết và được cho về.

Trả lời chúng tôi, ThS. Luật sư Phạm Thanh Bình (Giám đốc Công ty luật Bảo Ngọc – Hà Nội) cho biết, việc “tung tin đồn thất thiệt” có thể bị xử lý hình sự hoặc hành chính tùy mức độ hậu quả gây ra.

Luật sư Bình phân tích: Tung tin thất thiệt có thể bị xem xét xử lý theo nhiều văn bản luật khác nhau. Nghị định 97/2008/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đã nghiêm cấm hành vi “tung tin mang nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân”.

Theo Nghị định 63/2007/NĐ-CP từ năm 2007, hành vi này có thể bị phạt 10 triệu - 20 triệu đồng.

Ở mức độ nặng hơn, người tung tin đồn thất thiệt có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội “đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet”.

Theo quy định, người nào tung tin đồn thất thiệt mà xâm phạm lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân, xâm phạm trật tự, an toàn xã hội, gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt 10 triệu đồng - 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Người phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Tin đồn thất thiệt "dịch Ebola đã xuất hiện tại Hà Nội" lan truyền trên facebook

Luật sư Phạm Thanh Bình đánh giá: Các đối tượng tung tin về dịch Ebola trên favebook vừa qua gây hoang mang cho một số người. Tuy nhiên, việc làm này chưa để lại hậu quả quá nghiêm trọng. Vì vậy, các đối tượng chỉ bị xử lý về mặt hành chính hoặc cảnh cáo là phù hợp.

Như đã đưa tin, mới đây, Tổng cục An ninh II (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP. Hà Nội cùng một số đơn vị triệu tập Vũ Hương Thảo (23 tuổi, ở phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Nghiêm Thùy Trang (30 tuổi, ở khu tập thể Bách khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Vũ Hương Thảo chính là chủ nhân của đoạn thông tin xuất hiện trên mạng facebook ngày 11/8 và được lan truyền chóng mặt với nội dung: “Theo thông tin đã xác nhận từ người nhà em làm trong BV là Hà Nội đã có người nhiễm Ebola. Nên các mẹ tuyệt đối cẩn thận và đề phòng nhé…” Thông tin này bắt nguồn từ facebook cá nhân của Trang.

Hôm nay, Công an TP. Hà Nội tiếp tục thông báo về việc triệu tập 2 đối tượng khác là vợ chồng Đỗ Thùy Linh (29 tuổi) và Vương Bá Huy (31 tuổi, ở Văn Lâm, Hưng Yên).

Linh là chủ nhân của tin nhắn điện thoại có nội dung: “Các mẹ ơi, tin khẩn, dịch bệnh Ebola đã đến Việt Nam rồi nhé, tại Bệnh viện Bạch Mai, tin nội bộ nên không để lộ ra. Các mẹ biết để phòng tránh cho gia đình và bé con nhé”. Tin nhắn này đã được đưa lên nhóm “Hội nuôi con bằng sữa mẹ - Việt Nam” và phát tán rộng rãi.

Sau đó, Huy (chồng Linh) cũng viết lên trang cá nhân: “Thông báo: Dịch bệnh Ebola đã đến Việt Nam. Mình biết tin này qua bác sĩ người nhà, gọi điện về thông báo cho con cái. Việc này rất nguy hiểm. Mọi người cố gắng sát khuẩn sạch sẽ bằng cồn 70 độ hòa vào chai BETADINE xịt vào tay và quần áo. Cầu mong dịch mau sẽ qua đi. Sợ quá rồi. Mình thông báo tin này cho mọi người cố gắng tự ý thức để dịch bệnh không lan rộng”.