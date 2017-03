Người ủy quyền có lỗi nên phải chịu thiệt hại

Qua đó, cấp phúc thẩm đã sửa toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND quận Gò Vấp.

Cấp phúc thẩm nhận định từ đầu đến cuối sự việc lỗi hoàn toàn là do ông D. Chính ông là người ủy quyền hợp pháp để ông C. được toàn quyền định đoạt mua, bán, trao đổi căn nhà. Việc ông C. bán căn nhà cho người khác cũng là đúng theo ủy quyền, đúng pháp luật. Nay ông D. muốn đòi lại căn nhà, hủy hợp đồng ủy quyền thì ông phải hoàn trả 500 triệu đồng cho người thứ ba mua căn nhà, đồng thời ông cùng ông C. phải liên đới bồi thường 600 triệu đồng phần chênh lệch giá mà bên mua bị thiệt hại.

Ngoài ra, tòa cũng gợi ý nếu ông D. muốn đòi lại số tiền 500 triệu đồng mà ông C. đã bán căn nhà của mình đi nhưng không đưa lại cho ông thì ông có thể khởi kiện ông C. ra tòa bằng một vụ kiện dân sự khác.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, giữa năm 2009, vợ chồng ông D. đến công ty của ông C. để nhờ vị giám đốc này vay tiền. Ông C. tư vấn ông D. cần phải làm hợp đồng ủy quyền cho ông toàn bộ quyền sử dụng, mua bán căn nhà. Ông D. đồng ý. Cầm được giấy ủy quyền, giấy tờ nhà, ông C. đã bán căn nhà trên cho một người khác lấy 500 triệu đồng. Sau đó ông D. đã khởi kiện.

Xử sơ thẩm, TAND quận Gò Vấp buộc bị đơn phải hoàn trả toàn bộ giấy tờ nhà cho nguyên đơn. Bị đơn phải trả lại số tiền mua bán nhà cho người mua nhà, đồng thời phải bồi thường gần 600 triệu đồng phần chênh lệch giá nhà mà bên mua bị thiệt hại. Người mua nhà cũng phải trả lại nhà cho nguyên đơn...

