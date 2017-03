Người vi phạm giao thông phải trả phí xét nghiệm nồng độ cồn

Theo Thông tư (có hiệu lực từ 19.9.2014), người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm luật Giao thông đường bộ phải chi trả chi phí xét nghiệm nồng độ cồn trong máu theo giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

4 trường hợp phải xét nghiệm gồm: người điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn hoặc bị tai nạn giao thông (TNGT) được cán bộ công an đang giải quyết TNGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong máu; người điều khiển phương tiện giao thông có liên quan đến vụ TNGT được cán bộ công an yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong máu; người điều khiển phương tiện giao thông có dấu hiệu sử dụng chất có cồn được cán bộ công an đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông yêu cầu kiểm tra nông độ cồn trong máu; người điều khiển phương tiện giao thông bị TNGT được đưa đến cơ sở khám, chữa bệnh được bác sĩ chỉ định xét nghiệm nồng độ cồn trong máu.

Theo Nam Sơn (Thanhnien)