Người Việt Nam không nên đầu độc nhau

Đã đến lúc phải điều chỉnh nhận thức, phải trả lại đúng bản sắc văn hóa của người Việt Nam. Mỗi hộ nông dân được bồi dưỡng về luật pháp, về tác hại của sản xuất không an toàn và phải tiến đến nông dân đăng ký sản xuất an toàn và hộ nông dân không đăng ký an toàn thì không công nhận là gia đình văn hóa.

(Theo Vov.vn)

Ông ANDO TOSHIKI, Giám đốc Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam:

Đi bộ ở Việt Nam chẳng giúp gì cho sức khỏe





Tôi không thể nghĩ rằng tại sao có nhiều xe máy như vậy mà nhiều người tham gia giao thông lại thường xuyên không dừng xe trước đèn đỏ hay xe máy vẫn được dựng đầy trên vỉa hè dành cho người đi bộ?!





Hiện nay tôi thường đi bộ đến cơ quan mất 20 phút. Đối với người Nhật thì đi bộ khoảng 20 phút rất tốt cho sức khỏe. Nhưng duy trì thói quen này tại Hà Nội làm tôi nhận ra rằng: Khi mình vừa phải qua đường vừa tránh xe máy hoặc thỉnh thoảng đang từ vỉa hè phải đi xuống lòng đường cũng vì để tránh xe máy dựng trên đó thì khá là nguy hiểm và cũng chẳng giúp gì cho sức khỏe mấy. Có khi đối với người Việt Nam, việc tôi đi bộ 20 phút để đi làm còn là một việc làm kỳ lạ?

(Theo Thể Thao Văn Hóa Cuối tuần)