Người vợ bị kết tội mua bán trái phép ma túy

Đầu năm 2011, tòa án quận đã hoãn xử trả hồ sơ điều tra bổ sung vì cho rằng hành vi của các bị cáo có dấu hiệu phạm tội tàng trữ trái phép chứ không phải mua bán trái phép chất ma túy.

Theo tòa, quá trình điều tra lại có thể kết luận bị cáo Thi phạm tội mua bán ma túy cùng chồng với vai trò đồng phạm. Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, vai trò phạm tội mờ nhạt, gia đình có công với cách mạng nên cho bị cáo hưởng mức án nhẹ. Bị cáo Trường chủ động phạm tội nên phải chịu trách nhiệm chính và mức án cao hơn.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, tháng 9-2009 công an bắt quả tang Trường mang một tép ma túy đến quán cà phê. Khi khám xét nhà Trường, Thi cầm 15 ống nhựa khác chứa heroin định ném ra ngoài nhưng không thành. Trường khai nhận tự mua heroin về sử dụng và chia nhỏ bán lại cho người khác và không cho vợ biết. Khi biết chuyện thì vợ bị cáo nói: “Anh đừng mua bán ma túy nữa”. Bị cáo Thi cho rằng mình đang nuôi con nhỏ, chỉ quanh quẩn ở nhà nên không biết và không tham gia vào việc buôn bán ma túy. Việc Thi định tẩu tán heroin khi công an khám nhà là do sợ chồng sẽ bị tội nặng. Luật sư của hai bị cáo cho rằng vợ chồng Trường chỉ phạm tội tàng trữ trái phép ma túy vì hồ sơ không thể hiện bắt quả tang việc mua bán, không có nhân chứng thấy việc mua bán…

