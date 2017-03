Người vợ bị truy sát đòi ly hôn trong phiên xử chồng

Trong phòng xử vắng người tại TAND Hà Nội, Nguyễn Thị Liên (19 tuổi, ở huyện Sóc Sơn) được mẹ đẻ đưa tới tòa từ sớm. Cô tham gia phiên xử với tư cách bị hại. Nguyễn Văn Thức (28 tuổi), chồng Liên đứng trước vành móng ngựa, vẻ ngờ nghệch, rúm ró lúc nhìn thấy vợ bước vào phòng xử.

Đứng trước HĐXX, người vợ trẻ run run khi nhắc lại đêm kinh hoàng xảy đến với mình. Cô bảo, không làm gì đến nỗi phải chịu những nhát đâm oan nghiệt của chồng.

Bị cáo Thức trong phiên xử ngày 19/9. Ảnh: Việt Dũng.

Được sự động viên của HĐXX và cái nắm tay chặt từ người mẹ, Liên kể, tối 24/3/2012, cô và chồng sang nhà ngoại ăn uống. Mệt mỏi vì đang mang thai ở tháng thứ hai, Liên lên giường sớm. Đến khoảng 2h sáng 25/3/2012, cô giật mình tỉnh giấc vì bị Thức đâm vào cổ. “Tôi hoảng hốt, ú ớ kêu gọi nhưng bị anh ấy giữ chặt, đâm liên tiếp nên không hô hoán to được”, Liên nói.

Cô van xin Thức nhưng gã chồng không dừng tay. Liên bảo, lúc đó lấy hết sức bình sinh gọi mẹ và em chồng ở gian nhà trên vào giúp đỡ, ngay sau khi Thức đâm tiếp một nhát vào lưng. Cô lịm đi, tỉnh dậy đã thấy mình trong bệnh viện, các vết thương trên người rỉ máu. Nói đến đây, Liên dừng lại cố nén xúc động. Được mẹ chồng cùng người thân đưa đi cấp cứu kịp thời, cô đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Hơn một năm qua sau vụ án, Thức bị tạm giam, đưa ra xét xử. Với Liên, tình cảm vợ chồng giờ đã cạn. Sợi dây liên kết là cái thai hai tháng trong người Liên đã không còn, cô bảo vì vậy mà đưa ra quyết định chấm dứt quan hệ với Thức, tìm cuộc sống mới.

Trong khi Liên trình bày, Thức buồn bã ngồi lặng lẽ, thỉnh thoảng quay xuống nhìn cô. Bị cáo cho rằng, bản thân có vấn đề về thần kinh. Nguyên do được anh ta lý giải, sau thời gian sang Campuchia lao động, bị một người Việt Nam đánh vào đầu phải chữa trị mất cả nghìn đô la song bệnh không thuyên giảm. Sau khi về quê, bệnh tình thuyên giảm, anh ta mở một xưởng mộc tại nhà.

“Lúc nào bị cáo cũng thấy bức bối trong người, kể cả những tiếng cưa máy hay khi vợ và mẹ tôi to tiếng”, Thức nói trước HĐXX. Liên cũng thừa nhận việc trong mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu thỉnh thoảng có xô xát vì cô chưa sinh được cho họ đứa cháu nội. “Nhưng khi thông báo có thai, anh ấy không vui và bảo kinh tế còn chật vật”, người vợ trẻ nhỏ nhẹ nói.

17 tuổi, cô được gia đình Thức mang trầu cau sang dạm hỏi. Đám cưới được tổ chức sau vài tháng tìm hiểu. Cô bảo không hề biết việc Thức có vấn đề về tâm thần. Trong cuộc sống hàng ngày, cô chỉ biết chồng kêu đau đầu và khó chịu khi có người to tiếng trong nhà. “Hồi còn mẹ chồng, tôi trẻ người non dạ nên đôi khi cũng khiến bà chưa hài lòng về cách sống”, Liên cho biết. Mẹ và em chồng không may tai nạn trong lần đầu Thức bị đưa ra xét xử. Phiên tòa hôm đó, gia đình đã xin hoãn để lo đám tang cho người xấu số vì hai người là nhân chứng trong vụ án này.

Khi được chủ tọa hỏi về mức án và bồi thường, Liên nhỏ nhẹ xin tòa giảm án cho chồng đồng thời rút yêu cầu anh ta phải trả hơn 30 triệu đồng tiền chữa trị. “Tôi và anh ấy giờ không còn tình cảm, chỉ còn chữ nghĩa nên cũng mong sau này anh có cơ hội làm lại từ đầu”, thiếu phụ trẻ trình bày. Sau lời tâm sự này, cô lí nhí đề nghị tòa xem xét việc ly hôn của mình. Tuy nhiên, chủ tọa đã giải thích, phiên tòa hôm đó chỉ xem xét về hành vi gây án của Thức đối với cô. Việc giải quyết ly hôn sẽ được mở trong một phiên tòa khác. Liên hiểu ra, ngồi nép vào mẹ đẻ.

Trong khi đó, nghe vợ nói vậy, Thức bụm mặt, đau khổ. Anh ta giải thích, việc đâm vợ là muốn được vào tù rồi nhà nước sẽ đưa anh ta đưa đi chữa bệnh. “Bị cáo nghe cô ấy nói có thai thì mừng lắm. Chỉ vì muốn được chữa khỏi bệnh nên mới đâm vợ”, Thức nói. Tuy nhiên, cơ quan công tố đã bác bỏ. Lời khai của những người liên quan đã khẳng định anh ta lo về kinh tế khó khăn nên không muốn có con và đã gây án.

Sau lần hoãn tòa trước đó, Thức cũng đã được đưa đi giám định tâm thần. Viện giám định pháp y tâm thần trung ương kết luận: “Thức bị tâm thần, bệnh rối loạn cảm xúc thực tổn”. Trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, có mắc bệnh trên nên không đủ khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi”.

Chính những kết luận trên, cùng với việc chị Liên không mất mạng, có lời xin giảm nhẹ hình phạt, HĐXX đã tuyên phạt Thức 12 năm 6 tháng tội Giết người đang mang thai. Phút cuối, Liên nhắn nhủ chồng giữ gìn sức khỏe rồi cùng mẹ đẻ rời tòa, bắt đầu một cuộc sống mới của riêng cô.

