Người vợ trẻ con đòi trị chồng bội bạc

Dự kiến hôm nay (15-9), bị cáo Phạm Tấn Hoàng, ngụ huyện Gò Dầu (Tây Ninh) sẽ bị áp giải đến phiên xử phúc thẩm của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM vì đã ba lần vắng mặt theo giấy triệu tập. Trước đây, TAND tỉnh Tây Ninh đã phạt bị cáo ba năm tù treo về tội giao cấu với trẻ em nhưng sau đó cả VKS tỉnh này lẫn nạn nhân đều kháng nghị, kháng cáo vì cho rằng mức án đó là quá nhẹ.

Lấy nhau vì “trót lỡ”

Theo hồ sơ, sau nhiều lần gặp gỡ, đầu tháng 1-2005, bị cáo Hoàng đã rủ cô C. đến nhà mình chơi. Hôm ấy cả nhà Hoàng đi vắng, Hoàng và cô C. đã làm chuyện vợ chồng. Quen lối, hai người còn lén lút với nhau nhiều lần nữa. Ba tháng sau, nhà cô C. phát hiện ra cái bụng của cô đã lum lúp. Thế là gia đình hai bên dàn xếp làm một bữa cơm thân mật “cho tụi nhỏ thành vợ chồng” vì đã... “trót lỡ”.

Về sống với nhà chồng, tháng 9-2005, khi chưa đến tuổi 16, cô C. sinh cho Hoàng một cậu con trai. Trong quan hệ với gia đình chồng, do chưa trưởng thành nên cô C. chưa biết cách ứng xử cho tế nhị. Mâu thuẫn phát sinh, đỉnh điểm là cô C. mang con bỏ về tá túc gia đình người thân.

Bị cáo Hoàng sau đó cũng bỏ mặc vợ con mà đi lấy vợ khác. Nghĩ rằng Hoàng đang là chồng của mình, đã từng chung sống, có con, nay lại đi cưới vợ khác là không phải đạo, cô C. đã làm đơn gửi chính quyền địa phương nhờ can thiệp. Từ lá đơn này, cơ quan chức năng phát hiện ra sự việc và Hoàng bị khởi tố, truy tố về tội giao cấu với trẻ em.

Tòa cho hưởng án treo, VKS phản đối

Trong phiên sơ thẩm hồi tháng 3, TAND tỉnh Tây Ninh đã phạt Hoàng ba năm tù treo và buộc phải bồi thường cho cô C. năm triệu đồng tiền tổn thất tinh thần, cấp dưỡng 300 ngàn đồng/tháng cho cháu bé con chung của hai người cho đến khi cháu trưởng thành.

Căn cứ để tòa cho Hoàng hưởng án treo là bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như nạn nhân tự nguyện, bản thân bị cáo không am hiểu pháp luật, đã nộp một phần tiền bồi thường cho nạn nhân. Cạnh đó, bị cáo còn đang phải điều trị ngoại trú bệnh hẹp van tim...

Tuy nhiên, VKS tỉnh Tây Ninh đã kháng nghị, yêu cầu cấp phúc thẩm tăng án đối với Hoàng. Theo VKS, bị cáo phạm tội nhiều lần và đã làm cho nạn nhân có thai. Ngoài ra, VKS còn cho rằng cho Hoàng hưởng án treo là không có tác dụng giáo dục chung cho xã hội vì loại tội này đang có chiều hướng gia tăng tại địa phương. Còn trong kháng cáo, cô C. viết sau khi cô ôm con về nhà người thân tá túc, Hoàng không đoái hoài đến mẹ con cô mà bỏ đi cưới vợ khác là vô trách nhiệm, tòa cho Hoàng hưởng án treo là quá nhẹ...

Trong khi đó, bị cáo cũng kêu ca với tòa phúc thẩm là đang mang bệnh tim, gia cảnh neo đơn không đủ tiền chữa bệnh, “chẳng biết sống chết lúc nào” nên mong tòa giảm án, giảm thời gian thử thách vì “không muốn mang bản án về bên kia thế giới”.

Cả ba lần tòa phúc thẩm mở phiên xử, Hoàng đều vắng mặt với lý do điều trị bệnh tim. Trong cả ba lần này, cô C. đều đến tòa với quyết tâm đòi tăng án kẻ bội bạc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi vụ việc có diễn biến mới.