"Người vung tiền cho các người đẹp cần bị lên án nhiều hơn!"

Đúng là thực tế có nhiều người đi dụ dỗ người khác vào con đường bán dâm, nhưng bản thân Mỹ Xuân không dụ dỗ bạn bè đi bán dâm mà chính những người này đã chủ động nhờ Xuân giúp giới thiệu khách. Mỹ Xuân đã thành khẩn khai báo.Theo luật sư, vấn đề quan trọng trong môi giới là thu nhập kiếm được. Nhưng qua hồ sơ của vụ án, Mỹ Xuân không hề nhận tiền. Mục đích môi giới của Mỹ Xuân rất lạ so với những bị cáo khác. Chỉ vì nghe người khác khó khăn nên giới thiệu, không phải vì tiền.Theo luật sư, mẹ Mỹ Xuân là cô giáo, rất nghèo. Em gái bệnh tim, bà ngoại bệnh nặng nên toàn bộ chi phí gia đình đều do Mỹ Xuân lo. Dù tiền Mỹ Xuân làm ra không phù hợp thuần phong mỹ tục nhưng thực sự những đồng tiền Mỹ Xuân kiếm được đã giúp đỡ được cho gia đình bị cáo.Luật sư Cổ Hiệp nói: xã hội cần lên án những người có tiền mà vung tiền làm người khác sa ngã. Theo luật sư, dù Mỹ Xuân có cần tiền, nhưng có người dám bỏ ra 1.000 USD, có khi 6.000 USD để mua vui các người đẹp mới đáng lên án!Luật sư đề nghị tòa áp dụng mức án nhẹ nhất có thể để bị cáo về chăm sóc gia đình, chắc chắn Mỹ Xuân và các bị cáo khác sẽ không bao giờ dám tái phạm.Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi, bào chữa cho người mẫu Thiên Kim, cho biết bị cáo rất ăn năn hối cải về hành động của mình. Theo luật sư Thi, Thiên Kim không ý thức được hành vi của mình là phạm tội. Vụ việc vi phạm bị công an bắt quả tang không liên quan tới Thiên Kim. Thiên Kim chỉ bị khởi tố từ lời khai của Mỹ Xuân, nhưng Thiên Kim cũng đã khai báo rất thành khẩn.Luật sư Thi cũng cho rằng Thiên Kim không dụ dỗ người đẹp bán dâm mà chỉ đơn giản là cho số điện thoại để khách liên hệ. Việc môi giới này cũng không hề có sự thỏa thuận về giá cả, việc bị cáo nhận tiền hoa hồng đều do người được giới thiệu tự nguyện đưa, Thiên Kim không đòi hỏi gì. Luật sư Thi cho biết ngày Thiên Kim thực hiện hành vi phạm tội là ngày bị cáo mang thai 2 tháng, hiện đang nuôi con nhỏ 7 tháng tuổi, đó là một tình tiết giảm nhẹ đề nghị tòa xem xét để Thiên Kim mức án nhẹ.Trong phần bào chữa cho “tú bà” Trần Quang Mai, luật sư cho rằng điều kiện gia đình khó khăn vì chồng chết, con bị bệnh tim bẩm sinh, mẹ lại thường xuyên bị bệnh nên Mai tham gia môi giới.Luật sư Đỗ Hải Bình bào chữa cho Lê Quang Tuấn Anh kiến nghị tòa cho bị cáo Anh được hưởng án treo. Theo luật sư, bị cáo Tuấn Anh không nghĩ rằng việc mình giới thiệu để giúp đỡ bạn bè lại là hành vi môi giới mại dâm. Trước khi bị bắt, Tuấn Anh đang là chủ tiệm trang điểm, có thu nhập ổn định. Luật sư Bình đề nghị Tòa cho Tuấn Anh được hưởng án treo.