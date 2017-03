Nguồn điện tại TP.HCM vẫn ổn định

Đến nay, tổng công ty chưa nhận được văn bản nào từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo về việc tiết giảm nguồn điện đối với TP.

Theo EVN, tình hình thủy điện năm nay khá căng thẳng do nước về các hồ thủy điện thấp hơn nhiều so với mọi năm. Đến nay, mực nước của hồ Hòa Bình còn khoảng 100 m, thấp hơn 10 m so với cùng kỳ năm 2009. Nhiều hồ thủy điện miền Nam và miền Trung đang xấp xỉ mực nước chết.

V.THUẬT