Nguy cơ cắt 30 triệu USD tài trợ từ Hàn Quốc

Dự án trung tâm điều hành (ITS) đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương có nguy cơ bị cắt nguồn vốn tài trợ 30 triệu USD do chậm bàn giao mặt bằng.

Dự án ITS bao gồm hệ thống kiểm soát tải trọng, camera giám sát… nhằm nâng cao an toàn lưu thông trên tuyến cao tốc. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 30 triệu USD, sử dụng nguồn vốn ODA từ chính phủ Hàn Quốc. Theo CIPM, hiện dự án ITS đã hoàn tất giai đoạn chuẩn bị đầu tư và lên kế hoạch khởi công xây dựng trong quý III-2012. Tuy nhiên, do huyện Bình Chánh chưa hoàn tất việc bồi thường, giải phóng mặt bằng nên đến nay dự án vẫn chưa khởi công. Trong khi đó, theo hiệp định vay vốn với nhà tài trợ, nếu trong năm 2012 dự án không được khởi công thì phía Hàn Quốc có thể xem xét cắt nguồn vốn ODA này. Hiện CIPM kiến nghị huyện Bình Chánh nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho nhà thầu khởi công trong quý IV-2012.

M.PHONG