Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở miền Bắc

(PLO)_Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén bởi một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc, nên từ đêm 18/8, ở các tỉnh Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.