Nguy cơ mất an toàn tại dự án đường sắt trên cao

Theo Hội đồng, phiến dầm số 1, dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội) được đúc đầu tiên, công nghệ đúc chưa thực hiện tốt, tổng thầu chưa lường trước được thời gian để bê tông kéo dài.



Trong quá trình thi công, đã xảy ra hiện tượng bê tông giảm độ xụt nhanh, mất độ linh động và nhanh đông cứng. Sau khi tháo ván khuôn, bề mặt bê tông bị rỗ nhiều. Tại một số vị trí góc cạnh tiếp giáp với ván khuôn bê tông không được lấp đầy và không đặc chắc, đặc biệt, ở các mặt bên trong dầm hộp.

Trước tình trạng này, tổng thầu đã tự ý dùng vữa xi măng để trám vá tại những vị trí bị khiếm khuyết trước khi Hội đồng đến kiểm tra. Theo Hội đồng, chất lượng phiến dầm sau khi đúc không đáp ứng các quy định của tiêu chuẩn về nghiệm thu kết cấu xây dựng của dự án.

Với những khiếm khuyết về chất lượng, nếu đưa phiến dầm này vào khai thác, thì sức chịu tải của dầm sẽ bị suy giảm theo thời gian do tác động của hoạt tải liên tục, kết cấu giầm sẽ không đảm bảo tuổi thọ theo thiết kế, nguy cơ xảy ra mất an toàn chịu lực trong quá trình khai thác. Đây là hạng mục có yêu cầu rất cao về an toàn, nên Hội đồng yêu cầu không sử dụng phiến dầm này cho dự án.