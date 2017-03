Nguy cơ ngập đe dọa 5,5 triệu người

“Các quận/huyện 2, 9, 12, Thủ Đức, Hóc Môn (TP.HCM); TP Thủ Dầu Một, các thị xã Thuận An, Dĩ An… (tỉnh Bình Dương) có tổng diện tích hơn 2.340 km2 do nằm trong vùng thấp nên dễ bị ảnh hưởng bởi triều cường và mưa. Khu vực này (có 5,5 triệu người thuộc trên 250 phường, xã của TP.HCM và Bình Dương - PV) còn chịu tác động trực tiếp từ việc xả lũ của các hồ chứa trên sông Đồng Nai, sông Bé, sông Sài Gòn, mạnh nhất là hồ Dầu Tiếng. Thế nhưng hiện vẫn chưa có hệ thống bản đồ ngập úng ứng với các tổ hợp mưa lớn + triều cường + xả lũ cho vùng” - bà Lê Thị Kim Cúc, Tổng cục Thủy lợi, nhận xét tại hội thảo bàn giải pháp chống ngập úng cho hạ lưu sông Sài Gòn, ngày 26-7.

Trên xả lũ, dưới phập phồng

Tại hội thảo, Sở NN&PTNT TP.HCM cho biết: Gần đây thời tiết diễn biến khó lường, những cơn mưa lớn trên 100 mm xuất hiện nhiều hơn. Những lúc trời mưa lớn, triều cường trên sông Sài Gòn đang dâng cao thì việc các hồ chứa ở thượng nguồn xả lũ (để bảo vệ công trình) càng khiến tình trạng ngập úng của nhiều khu vực ven sông Sài Gòn thêm nghiêm trọng.

Triều cường từng nhiều lần gây vỡ bờ bao ở phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. Ảnh: TL

“Không chỉ TP.HCM, nhiều khu vực ven sông Sài Gòn thuộc Bình Dương cũng bị ngập lụt nghiêm trọng khi hồ Dầu Tiếng xả lũ. Hiện khả năng tải nước trên sông Sài Gòn đã suy giảm. Trước đây hồ Dầu Tiếng xả 500 m3/giây thì Bình Dương vẫn không hề hấn gì. Nhưng cuối năm 2012, hồ Dầu Tiếng chỉ xả 200 m3/giây là lập tức 320 ha đất đai, hoa màu và vườn tược của huyện Dầu Tiếng bị ngập nặng” - đại diện Sở NN&PTNT tỉnh Bình Dương tiếp lời.

Giảm chỗ này, ngập chỗ kia

“Hiện khi các hồ ở thượng lưu xả lũ vượt quá 500 m3/giây thì mực nước trên sông Sài Gòn vượt mức báo động 3. Nếu các hồ xả lũ để bảo vệ công trình (mức 2.800 m3/giây - PV) thì có đến 260.000 ha thuộc 111 phường, xã với 620.000 người dân bị ảnh hưởng. Mức độ ảnh hưởng còn nghiêm trọng hơn nếu hồ Dầu Tiếng bị vỡ, bởi sẽ có đến 340.000 ha với 650.000 dân bị ngập úng nghiêm trọng” - ông Đỗ Đức Dũng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, nhấn mạnh.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Bình Dương, hiện các tuyến đê bao An Tây - Phú An và Tân An - Chánh Mỹ đã xuống cấp, hay bị nước triều cường tràn qua. Thế nên khi hồ Dầu Tiếng xả lũ mới gây ngập cho xã An Tây, Phú An và cả TP Thủ Dầu Một. Do vậy, Bộ NN&PTNT cần sớm sửa chữa, nâng cấp tuyến đê này. Cùng đó, xây thêm 33 km đê bao để chống ngập cho 925 ha đất nông nghiệp ven sông Sài Gòn.

Ngoài việc nâng cao đê bao, nhiều đại biểu còn đề xuất giải pháp chuyển lũ từ sông Sài Gòn qua các tuyến kênh, rạch khác. Thế nhưng điều này sẽ tác động tiêu cực đến vùng khác, chẳng hạn nước sông Vàm Cỏ Đông khi nhận chuyển lũ sẽ dâng cao 0,4-0,9 m. Khi đó người dân khu vực Đồng Tháp Mười của miền Tây sẽ phải hứng chịu thiệt hại.

Nhắc đến ngập lụt, triều cường, ông Nguyễn Xuân H., phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, không khỏi lắc đầu ngao ngán. Bởi những ngày này, cứ đều đặn hai lần mỗi tháng (mỗi lần kéo dài gần chục ngày) là người dân trong khu vực đứng ngồi không yên trước nỗi lo nước ập đến bất ngờ. “Những ngày giáp tết vừa qua, nhiều vườn mai trong vùng thiệt hại nặng do triều cường dâng cao, nước dâng lênh láng khắp nơi. Nhìn vườn mai nở sớm trước cả tháng, ai cũng xót xa vì tiền của, công sức của cả năm coi như mất trắng” - ông H. kể lại.

MINH PHONG