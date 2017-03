Nguy cơ tiếp tục sạt lở tại La Pán Tẩn vẫn rất cao

Đồng thời thăm hỏi, động viên các gia đình có nạn nhân bị chết trong vụ sạt lở núi tại khu vực xã La Pán Tẩn (huyện Mù Cang Chải). Tại hiện trường, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn nhận định nguy cơ gây sạt lở vẫn cao do ở dưới khu vực tai nạn có các khe sâu và đồi có vết nứt lớn.

Đại tá Vũ Thế Chiến, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, cho biết đến nay đã tìm kiếm được 18 người chết và mất tích. Hiện còn hai nạn nhân chưa tìm được thi thể. Ông Hoàng Xuân Nguyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, cho biết tỉnh chỉ đạo phải tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

l Cho đến ngày 11-9, tại Nghệ An vẫn còn hơn 6.000 ha lúa mùa đang ngập trong nước lũ. Một số tuyến đường liên xã ở các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Đô Lương vẫn đang bị ngập. Trước tình hình trên, từ ngày 11 đến 13-9, tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, thanh niên tình nguyện xuống đồng giúp người dân ở huyện Hưng Nguyên gặt lúa chạy lũ. Đồng thời, giúp đỡ các gia đình neo đơn, hoàn cảnh khó khăn khắc phục thiệt hại do mưa lũ, khôi phục lại sản xuất.

Trưa qua, đập thủy lợi Tây Nguyên (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) chứa 1,2 triệu m3 nước bị vỡ. Nước đã nhấn chìm 20 ha lúa ở xã Quỳnh Thắng. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết tính đến chiều 11-9, đợt mưa lũ ở Nghệ An đã làm năm người chết, bảy người bị thương, tổng thiệt hại gần 1.000 tỉ đồng.

AX - ĐẮC LAM