Nguy hiểm bến đò tự phát

Bến đò chưa hoàn chỉnh vẫn cấp phép



Mấy năm nay trên kênh Tri Tôn, nơi cách cầu Vịnh Tre, huyện Châu Phú chừng 2km có một bến đò tự phát, gọi là bến đò Kinh Ba. Thấy bến đò này không đảm bảo an toàn, suýt gây ra tai nạn nên người dân nhiều lần phản ảnh với địa phương.Trung tá Châu Văn Hồng, trưởng Công an xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, cho biết thanh tra giao thông nhiều lần kiểm tra bến đò này nhưng sau đó bến vẫn vô tư đưa rước khách.



Ngày 19-9-2011, Công an xã Vĩnh Thạnh Trung kết hợp với thanh tra, công an huyện kiểm tra lập biên bản, đình chỉ hoạt động đối với bến đò này.Mới đây, bến đò này đã được Sở GTVT An Giang cấp phép hoạt động. Bà Đỗ Thị Thu Trang, trưởng Phòng Quản lý giao thông, Sở GTVT An Giang, cho biết bến đò này do một hộ dân tự đầu tư và xin phép, qua kiểm tra thấy đủ điều kiện nên cấp phép.Bà Trang nói bến đò trên đủ điều kiện để được cấp phép nhưng trong biên bản kiểm tra để cấp phép của Phòng quản lý giao thông vào ngày 17-11-2011 có ghi rõ: phương tiện hết hạn đăng kiểm, cần bổ sung biển báo phụ, đèn chiếu sáng, cọc neo, trụ tựa vào bến; còn đường dẫn cần cải tạo lại.