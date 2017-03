Nguy hiểm chực chờ trên quốc lộ 1A

“Bắt đầu vào con đường đau khổ rồi đó” - anh Nguyễn Văn Hùng, tài xế xe khách tuyến Mỹ Tho - TP.HCM, ngán ngẩm nói khi xe vừa qua cầu Tân Hương (huyện Châu Thành, Tiền Giang) để vào địa phận Long An. Vừa dứt lời, anh Hùng đã phải liên tục đạp thắng, đánh tay lái né những chiếc xe máy bất ngờ chạy vào làn đường dành cho ô tô để tránh các ổ gà, ổ voi bên trong. Nhiều đoạn anh Hùng gần như cho xe “bò” trên quốc lộ 1A do mặt đường quá xấu.

Xuống cấp nghiêm trọng

Theo ghi nhận, tuyến quốc lộ dài hơn 30 km đoạn qua tỉnh Long An đang hư hỏng rất nặng, chi chít ổ gà, ổ voi. Nghiêm trọng nhất là các đoạn từ cầu Tân Hương đến vòng xoay đường tránh TP Tân An; đoạn trước Nghĩa trang Liệt sĩ Long An; đoạn từ thị trấn Bến Lức đến Gò Đen.

Ngay trước trụ sở Huyện ủy - UBND huyện Bến Lức, một ổ gà to đùng chiếm hết phần đường dành cho xe máy. Các loại phương tiện phải chen chúc nhau chạy trên phần đường của ô tô, hết sức nguy hiểm. Ông Tuấn Minh, ngụ khu vực này, bức xúc: “Tuần nào cũng có người đi xe máy té trầy trụa tay chân, hư hỏng xe cộ do sụp ổ gà này. Người dân kêu hoài mà chẳng thấy ai sửa chữa”.

Bà Kim Loan, chủ quán giải khát ven quốc lộ đoạn qua xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, nói thêm: “Trời nắng thì bụi mù mịt nhưng còn đỡ, chứ trời mưa là đường biến thành sông ngay do hai bên đường không có hệ thống thoát nước. Mấy ổ gà, ổ voi lúc đó trở thành những cái bẫy chực chờ. Rất nhiều người đi xe máy đã bị té ngã vì nước ngập lênh láng không thấy đường tránh, tội nghiệp lắm”.

Để tránh ổ gà trước trụ sở Huyện ủy - UBND huyện Bến Lức, nhiều người đi xe máy chỉ còn cách chạy vào đường dành cho ô tô. (Ảnh chụp ngày 31-7) Ảnh: HÙNG ANH

Hứa sửa trong năm nay

Theo Sở GTVT tỉnh Long An, không thể thống kê chính xác số điểm ngập nước và số lượng ổ voi, ổ gà tại đoạn đường trên. Lý do là mỗi năm lại có nhiều điểm mới xuất hiện. Từ khi các loại xe khách, xe tải đổ dồn qua quốc lộ 1A để né trạm thu phí đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, tình trạng hư hỏng càng nghiêm trọng hơn.

“Việc quản lý, duy tu sửa chữa quốc lộ do Khu Quản lý đường bộ VII (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) và Công ty TNHH một thành viên Quản lý và sửa chữa đường bộ 714 chịu trách nhiệm. Sở GTVT tỉnh Long An chỉ có thể kiến nghị, phản ánh chứ không làm gì được” - một cán bộ Sở GTVT tỉnh Long An cho biết.

Chiều 31-7, PV liên hệ với Công ty 714 để tìm hiểu vấn đề này. Tuy nhiên, một nhân viên bảo vệ cương quyết không cho chúng tôi vào với lý do: Lãnh đạo công ty đi vắng không biết khi nào về, phòng Hành chính không có người trực và công ty này không tiếp nhà báo. Còn lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ VII thì đề nghị PV gửi câu hỏi bằng văn bản, đơn vị sẽ trả lời sau.

Theo ông Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, tỉnh đã rất nhiều lần kiến nghị Bộ GTVT sửa chữa quốc lộ 1A. “Tôi nhiều lần đi qua lại đoạn đường này, biết khá rõ về tình trạng hư hỏng, ngập nước nên cũng rất nóng ruột. Ngày 20-7, khi vào làm việc với UBND tỉnh Long An, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã hứa từ nay đến cuối năm sẽ bố trí vốn để sửa chữa quốc lộ 1A” - ông Lâm nói.

Sụp ổ gà, bị xe tải cán chết Theo anh Nguyễn Văn T., ngụ gần Cầu Voi (ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An), trong mấy ngày qua khu vực này liên tiếp xảy ra TNGT, có vụ gây chết người. Cụ thể: - Lúc 16 giờ ngày 28-7, chị Nguyễn Kim Thư (ngụ quận 9, TP.HCM) chạy xe máy chở cháu Phạm Thị Huỳnh (1995) từ Tiền Giang về TP.HCM. Đến khu vực trên, chị bị sụp ổ gà té ngã. Ô tô tải 51C-0448 do tránh không kịp đã cán chết cháu Huỳnh. Để tránh tai nạn tiếp tục xảy ra, sáng 31-7, bà Nguyễn Thị Liên (bán trái cây gần đó) đã bỏ tiền mua hai xe đá đổ xuống ổ gà. Đến trưa cùng ngày, Công ty 714 đưa xe đến lấp ổ gà. - Trước đó, tối 27-7, một phụ nữ chạy xe máy biển số Tiền Giang cũng té ngã khi vấp liên tiếp hai ổ gà nằm sát nhau tại khu vực trên. Chiếc xe hư hỏng nặng, chị bị gãy hai ngón chân, tay chân chảy máu rất nhiều. Rất may lúc đó không có xe tải, xe khách chạy ngang. TƯỜNG VÂN

HÙNG ANH