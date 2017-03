Ngụy trang ma túy trong gói miến bánh đa cua, 2 người lĩnh 26 năm tù

Đồng thời, tổng hợp với bản án phạt về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trước đó, Tòa buộc Chung phải chấp hành hình phạt chung là 16 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Trang đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, lúc 9g sáng 18-12-2013, tại số nhà 78, đường Nguyễn Thái Học (phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An), Cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang Chung đang nhận từ nhà xe Quốc Tuấn hai gói polime màu trắng, chứa 147,29 gam ma túy tổng hợp có thành phần MDMA, được ngụy trang trong gói miến bánh đa cua. Số ma túy trên Chung mua của Trang nhằm bán lại để kiếm lời.

Từ lời khai của Chung, công an khám xét nhà Trang thu 88,4 gam ma túy tổng hợp, bao gồm các loại ma túy Ketamin, Methamphetamin, viên nén có thành phần MDMA. Trang khai mua số ma túy trên của Việt Anh (ở TP Hải Phòng) gửi vào TP Vinh để bán lại kiếm lời.

Bị cáo Nguyễn Thành Chung (trái) tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: ĐẮC LAM

Trong vụ án này, Trang phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán 235,73 gam chất ma túy ở thể rắn. Chung phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán 152,27 gam ma túy ở thể rắn.

Đối với Việt Anh do Trang không biết địa chỉ cụ thể, cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp điều tra để xác định danh tính, chứng minh hành vi phạm tội của Việt Anh, nhưng chưa đủ căn cứ để khởi tố bị can, mặt khác đối tượng không có mặt tại địa phương.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành của của Việt Anh, khi có căn cứ sẽ tiếp tục xử lý sau.

ĐẮC LAM