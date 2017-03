Nguyên cán bộ VKS tỉnh Nghệ An bị người bịt mặt xông vào nhà đánh gãy chân

(PLO)- Chiều 12-8, Cơ quan công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) vẫn chưa truy bắt được nghi can xông vào nhà ông Quách Hữu Năng (cán bộ VKSND tỉnh Nghệ An đã nghỉ hưu, trú phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai) đánh ông Năng trọng thương, gãy chân phải.