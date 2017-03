Nguyên chủ tịch PVN đồng phạm với nguyên chủ tịch Ocean Bank

Ngày 22-7, Bộ Công an công bố các thông tin liên quan đến việc bắt giam ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Theo đó, ngày 21-7, Cơ quan CSĐT (C46) - Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Sơn - nguyên tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Vi phạm quy định cho vay

Cụ thể, C46 đang điều tra vụ án Hà Văn Thắm cùng đồng phạm vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (Điều 179 Bộ luật Hình sự); cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 Bộ luật Hình sự); lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 281 Bộ luật Hình sự) xảy ra tại Ocean Bank.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, C46 phối hợp với VKSND Tối cao xác định ông Nguyễn Xuân Sơn - nguyên tổng giám đốc Ocean Bank đã đồng phạm với Hà Văn Thắm - nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ocean Bank. Trong thời gian là tổng giám đốc Ocean Bank, ông Sơn đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 281 Bộ luật Hình sự) và tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 Bộ luật Hình sự).

Theo Bộ Công an, các sai phạm của ông Sơn diễn ra trong thời gian ông này giữ chức tổng giám đốc Ocean Bank (từ tháng 12-2008 đến 11-2010), có liên quan đến việc bắt giam một số lãnh đạo cấp cao của Ocean Bank trước đó. Thông báo của Bộ Công an không nhắc đến vai trò, trách nhiệm của PVN.

Thông báo của Bộ Công an không nhắc đến vai trò, trách nhiệm của PVN trong vụ Nguyễn Xuân Sơn. Ảnh: TP

Như vậy đến nay đã có năm lãnh đạo cấp cao của Ocean Bank bị bắt gồm: Hà Văn Thắm, nguyên chủ tịch HĐQT; Nguyễn Minh Thu, nguyên tổng giám đốc; Nguyễn Văn Hoàn, nguyên phó tổng giám đốc; Nguyễn Xuân Thắng, phó giám đốc khối khách hàng lớn và Nguyễn Xuân Sơn, nguyên tổng giám đốc.

Trước đó, trong quá trình thanh tra Ocean Bank, thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát hiện có một số khoản vay có dấu hiệu gây mất vốn của ngân hàng. Trong đó có việc cho vay sai quy định, cho vay các khoản tiền lớn không có thế chấp tài sản. Được biết năm 2014, PVN đã lên kế hoạch thoái vốn khỏi Ocean Bank song chưa thể thực hiện.

Ocean Bank dưới triều đại Nguyễn Xuân Sơn

Ông Sơn chính thức nhận nhiệm vụ tổng giám đốc Ocean Bank vào năm 2008 và rời ghế năm 2010. Trong hai năm ông Sơn điều hành Ocean Bank, ngân hàng này phát triển rất tốt, lợi nhuận ròng tăng từ mức 45 tỉ đồng của cuối năm 2008 lên thành 520 tỉ đồng vào cuối năm 2010. Tuy nhiên, trong giai đoạn này nợ xấu của Ocean Bank cũng ở mức đáng báo động. Tính đến 31-12-2010, tổng nợ xấu của Ocean Bank hơn 294 tỉ đồng. Riêng nợ xấu có khả năng mất vốn là 247 tỉ đồng, tăng gần sáu lần so với cùng kỳ 2009.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một người từng là thành viên HĐQT Ocean Bank cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc sụp đổ của Ocean Bank xuất phát từ những khoản cho vay không đúng mục đích, đầu tư vào những dự án rủi ro cao, dẫn đến nợ xấu nhiều và vốn chủ sở hữu của ngân hàng bị âm. Vị này còn thông tin thêm ở Ocean Bank, chủ tịch HĐQT còn có những quyết định vượt tầm kiểm soát của một số thành viên HĐQT. Ngay trong nội bộ những thông tin về khoản vay, kinh doanh không hiệu quả… cũng bị giấu đi. Chẳng hạn như khoản cho vay 500 tỉ đồng đối với Công ty TNHH Trung Dung chỉ được biết khi cơ quan công an công bố. Cũng theo vị này, trong một ngân hàng vai trò của chủ tịch HĐQT rất lớn, phán quyết của chủ tịch HĐQT được xem như “đinh đóng cột”. Đây là điều hết sức nguy hiểm.

Về trách nhiệm làm thất thoát 800 tỉ đồng của PVN, vị này cho rằng các cơ quan tố tụng cần làm rõ trách nhiệm hội đồng thành viên của PVN khi quyết định đầu tư vốn vào Ocean Bank.