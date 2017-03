Nguyên công an dùng nhục hình gây chết người lĩnh án tù

Bị cáo Lê Khắc Sáu trước tòa

Theo bản cáo trạng của Viện KSND Tối cao, vào lúc 12h30, ngày 7/8/2011, Trần Gòn (1988) ngụ tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải vào chùa Phước Huệ, phường Mỹ Hải, TP- Phan Rang- Tháp Chàm lấy trộm tiền công đức, bị quần chúng phát hiện đuổi bắt giao cho công an phường Mỹ Đông. Trong quá trình đuổi bắt, Trần Gòn đã bị người dân đánh vào gáy và lưng.



Sau đó, anh Gòn đã được chuyển đến Công an phường Mỹ Hải để giải quyết. Lê Khắc Sáu là cán bộ Đội điều tra Công an TP Phan Rang- Tháp Chàm được giao nhiệm vụ phối hợp với Công an phường Mỹ Hải làm rõ hành vi phạm tội của Trần Gòn.



Tại trụ sở Công an phường Mỹ Hải, Lê Khắc Sáu đã có hành vi dùng gậy cao su, dùng cán chổi đánh vào người Trần Gòn, dùng dép nhựa đánh vào mặt, dùng chân đạp lên người, lên đầu trong khi anh này vẫn đang bị còng tay, gây thương tích .



Trần Gòn đã được Công an phường Mỹ Hải đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Ninh Thuận và đã chết vào lúc 21h30 ngày 8/8/2011. Nguyên nhân gây ra cái chết của anh Gòn theo Biên bản giám định pháp y của Viện Pháp y Quân đội là do chảy máu não và phù não sau chấn thương mức độ nặng.

Theo Công Tâm (Bee)