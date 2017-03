Nguyên đơn rút đơn kiện, bị đơn không cho!

Mới đây, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã bác yêu cầu kháng cáo của bị đơn - Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Mê Linh Thăng Long trong vụ tranh chấp hợp đồng cung ứng dịch vụ với nguyên đơn - Công ty TNHH một thành viên Thuốc thú y Trung ương. Đồng thời, tòa ghi nhận sự tự nguyện rút lại đơn khởi kiện của phía nguyên đơn trong việc yêu cầu bị đơn bồi thường 130 triệu đồng trị giá chiếc xe SH bị mất.

Theo hồ sơ, nguyên đơn và bị đơn ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ tài sản tại số 15 Trần Cao Vân, quận 1. Trưa 29-5-2012, nơi này xảy ra vụ mất xe SH của công nhân xưởng Dược phẩm (thuộc Công ty Thuốc thú y Trung ương). Vụ việc được lập biên bản xác nhận lúc này đang trong ca trực bảo vệ của nhân viên công ty bị đơn. Tuy nhiên, đôi bên sau đó đã không thỏa thuận được trách nhiệm bồi thường. Cụ thể, Công ty Mê Linh Thăng Long cho rằng mình không có trách nhiệm trông giữ xe, không cung cấp thẻ giữ xe cũng như không có vụ việc mất trộm xảy ra. Vì vậy, Công ty Thuốc thú y khởi kiện đòi công ty bị đơn bồi thường 130 triệu đồng trị giá xe đã mất để trả cho chủ xe.

Xử sơ thẩm, TAND quận Gò Vấp chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Sau đó, bị đơn kháng cáo bản án này.

Trong khi cấp phúc thẩm đang thụ lý vụ án, Công an quận 1 đã tìm được chiếc xe bị mất và giao trả cho chủ xe (kẻ trộm sẽ bị xử lý trong vụ án hình sự). Do vậy, nguyên đơn đã rút đơn khởi kiện. Tuy nhiên, phía bị đơn lại không đồng ý với việc rút đơn này mà yêu cầu tòa chấp nhận kháng cáo của mình và hủy án sơ thẩm, đình chỉ vụ án. Lý do bị đơn đưa ra là hợp đồng ký kết giữa hai bên vô hiệu, cấp sơ thẩm thụ lý vụ án không đúng thẩm quyền, sai trong áp dụng luật và vi phạm tố tụng. Theo bị đơn, lẽ ra tòa phải áp dụng luật thương mại để giải quyết chứ không phải luật dân sự. Mặt khác, phía nguyên đơn không bị thiệt hại, việc mất xe của chủ xe đã được công an giải quyết (tìm được xe).

Tại phiên tòa phúc thẩm, VKS đề nghị sửa án theo hướng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, vì chiếc xe bị mất nay đã có lại, xem như đối tượng khởi kiện (để yêu cầu bồi thường) không còn nữa.

Cuối cùng, HĐXX nhận định việc mất xe chính là từ hậu quả của hành vi trộm cắp tài sản như bị đơn trình bày. Nhưng tại thời điểm cấp sơ thẩm giải quyết, người thực hiện hành vi trộm chưa được cơ quan công an xác định cụ thể là ai và xử lý thế nào. Vì vậy, khi một trong các bên có yêu cầu khởi kiện, pháp luật phải giải quyết để đảm bảo quyền và lợi ích các bên. Tuy nhiên, hiện nay xe bị mất đã được trả lại cho chủ xe và nguyên đơn đã rút lại yêu cầu. Tòa ghi nhận sự tự nguyện của nguyên đơn và không buộc bị đơn bồi thường. Ngoài ra, bị đơn không đồng ý với việc nguyên đơn rút yêu cầu khởi kiện mà vẫn yêu cầu xem xét kháng cáo nên vẫn phải chịu án phí sơ thẩm.

HOÀNG YẾN