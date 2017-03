Nguyên giám đốc bị phạt gần 11 tháng tù

Cùng về tội danh trên, hai phó giám đốc khác là bị cáo Uông Hồng Hải và Nguyễn Văn Tuân bị phạt sáu tháng tù treo, bị cáo Phạm Văn Khôi (nguyên phó giám đốc) bị phạt cảnh cáo, bị cáo Phạm Duy Nghĩa (nguyên phó phòng bảo vệ) bị phạt chín tháng tù treo.

Bị cáo Lê Khắc Hùng (nguyên trưởng phòng bảo vệ) bị phạt năm năm tù về tội thiếu trách nhiệm và tội nhận hối lộ.

Nhóm 24 bị cáo phạm tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên, khoáng sản có ba bị cáo bị phạt 18 tháng tù. Các bị cáo khác bị phạt từ sáu tháng tù treo đến 16 tháng tù. Sáu bị cáo trong nhóm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có bị phạt 6-15 tháng tù treo, hai bị cáo khác chỉ bị phạt tiền 25-30 triệu đồng.

Theo hồ sơ, từ ngày 13 đến 17-2-2010 (30 đến mùng bốn tết Canh Dần), các bị cáo đã câu kết đưa hàng loạt máy móc, phương tiện vào trong ranh giới quản lý tài nguyên của Công ty Than Mạo Khê khai thác trái phép hơn 28.000 tấn than, trị giá gần 17 tỉ đồng... Lãnh đạo công ty than đã được phòng bảo vệ công ty báo cáo tình hình nhưng cả bốn phó giám đốc đều bỏ trực đêm. Nguyên giám đốc Ngự đã được cấp dưới báo cáo tình hình nhưng vẫn nghỉ tết ở nhà, sau đó lại chỉ đạo hợp thức hóa sổ giao ca, nhận lệnh.

H.HOÀNG