Nguyên giám đốc Sở được miễn trách nhiệm tội cố ý làm trái

Theo lịch, ngày 4-9 TAND tỉnh Vĩnh Long sẽ đưa vụ tiêu cực liên quan đến đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, thể thao do Sở VH-TT&DL tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư ra xét xử.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long có kết luận điều tra, đề nghị truy tố 10 bị can. Tuy nhiên, cáo trạng của VKSND tỉnh Vĩnh Long chỉ truy tố tám bị can, trong đó ông Nguyễn Tố Tranh, nguyên giám đốc sở này, chỉ bị truy tố hai tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Còn tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, VKS cho ông Tranh được miễn trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, cáo trạng của VKSND tỉnh Vĩnh Long cho rằng bị can Tranh có hành vi chỉ đạo cho Bùi Hữu Trí (chuyên viên của Sở, bị truy tố ba tội nhận hối lộ, tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ) tổ chức đấu thầu công trình đường vào khu du lịch Mỹ Hòa (huyện Bình Minh, Vĩnh Long). Kết quả là Công ty Hoàng Thắng trúng thầu. Sau đó, ông Tranh đồng ý cho Công ty Hoàng Thắng tạm ứng 2,1 tỉ đồng. Cạnh đó, ông Tranh chỉ định Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cần Thơ thực hiện việc quản lý dự án công trình này và đã tạm ứng cho công ty này 560 triệu đồng và mua bảo hiểm công trình 104 triệu đồng.

Công trình đường vào Khu du lịch Mỹ Hòa sau đó bị UBND tỉnh Vĩnh Long hủy bỏ kết quả đấu thầu. Hành vi nói trên của ông Tranh bị khởi tố về tội cố ý làm trái. Tuy nhiên, VKS cho rằng đến nay cơ quan điều tra đã thu hồi lại số tiền nói trên cho Nhà nước, hậu quả đã được khắc phục. Ngoài ra, mục đích làm vậy của ông Tranh là muốn đưa công trình này vào thực hiện sớm để phục vụ lợi ích tỉnh nhà. Từ đó, viện cho ông được miễn trách nhiệm hình sự về tội này.

Ngoài ra, VKSND tỉnh Vĩnh Long còn miễn truy cứu trách nhiệm hình sự tội đưa hối lộ đối với bị can Hoàng Văn Thắng - phó giám đốc Công ty Hoàng Thắng và bị can Nguyễn Văn Hậu, giám đốc Công ty Minh Thông (đều ở Cần Thơ).

Theo đó, viện miễn vì cho rằng chi nhánh công ty của Hậu tại Vĩnh Long là do ông Nguyễn Văn Dự (giám đốc chi nhánh) tự quyết định. Dự chi tiền cho Bùi Hữu Trí xong rồi mới nói lại cho Hậu biết và Hậu cũng không chủ động trong việc đưa tiền cho Trí. Sau khi Trí bị bắt, Hậu ra tự thú và khai báo thành khẩn.

Với bị can Thắng, VKS cho rằng tuy có hành vi thỏa thuận đưa hối lộ cho Trí nhưng xét thấy hành vi của Thắng chỉ ở giai đoạn hứa hẹn, chưa đưa tiền, thực hiện hành vi phạm tội chưa đạt. Bị can Thắng đã tự giác nộp lại đủ số tiền tạm ứng, gia đình có công.

Tuy nhiên, kết luận điều tra lại thể hiện tính chất sự việc không như vậy. Cụ thể, tháng 3-2012, thông qua Phạm Tiến Ngọ, Giám đốc DNTN Thành Tiến (bị can trong vụ án - PV), ông Thắng gặp Trí. Trí cho ông Thắng biết Sở chuẩn bị triển khai gói thầu số 9 cầu Cô Trung thuộc công trình đường vào Khu du lịch Mỹ Hòa. Trí đặt vấn đề nếu tạo điều kiện để Công ty Hoàng Thắng trúng thầu thì Thắng chi cho Trí 10% giá trị hợp đồng. Thắng đồng ý. Vài ngày sau, Trí gặp Thắng đưa tập báo cáo kết quả thẩm tra điều chỉnh dự toán công trình, trong đó thể hiện chi phí xây dựng cầu Cô Trung hơn 21,7 tỉ đồng, để Thắng biết giá khi tham gia đấu thầu. Trí còn hướng dẫn Thắng tìm công ty thân quen để xin giấy giới thiệu nhằm mục đích mua hết năm bộ hồ sơ khi Sở bán hồ sơ mời thầu. Thắng làm theo và trúng thầu. Tuy nhiên, khi ông Thắng chưa kịp chi tiền cho Trí thì Trí đã bị bắt giam.

GIA TUỆ