Nguyên giám đốc Sở VHTT&DL Vĩnh Long bị đề nghị 2-4 năm tù

Bi cao Nguyễn Tố Tranh (bên phải) tại phiên toà



Trong phần xét hỏi tám bị cáo, hầu hết các bị cáo đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình và được VKS ghi nhận đề nghị HĐXX chiếu cố giảm tội. Bị cáo Tranh bị truy tố 2 tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước; thiếu trách nhiệm gây thiệt hại tài sản. Nhưng do bị cáo đã thành khẩn khai nhận và khắc phục hậu quả nên chỉ bị VKS đề nghị mức án khá nhẹ từ 2-4 năm tù.Trong phần xét hỏi, chủ tọa phiên toà hỏi bị cáo Tranh khi để xảy ra tiêu cực bị cáo đã làm đúng chức trách của mình chưa, bị cáo Tranh trả lời: Do bị áp lực công việc và do kiến thức chuyên môn chưa sâu nên đã để xảy ra tiêu cực nên chưa làm trọn trách nhiệm.Bị cáo Tranh cho rằng do đi công tác nhiều, không có thời gian xem xét hồ sơ của cấp dưới trình ký và cũng do tin tưởng cấp dưới nên không xem xét kỹ hồ sơ trước khi ký. Hơn nữa việc mời gọi thấu xây dựng các công trình do Sở VHTT&DL làm chủ đầu tư cũng đơn giản nên bị cáo Tranh đã không trao đổi kỹ với cấp dưới khi chấp bút ký duyệt.Có trường hợp khi xem hồ sơ, bị cáo hỏi cấp dưới “cái này xem kỹ chưa, nếu kỹ rồi thì tao ký ạ”. Chủ tọa phiên tòa lại hỏi vì sao biết bản thân không có kiến thức chuyên sâu nhưng bị cáo lại không phân công cho cấp phó của mình phụ trách về xây dựng cơ bản. Nếu phân công cho cấp phó thì đã không xảy ra vụ án này. Bị cáo Tranh nói do lúc đó có có quá nhiều sự kiện và cán bộ cấp dưới cũng rất nhiều việc nên chưa phân công lại công việc được.Khi chủ tọa phiên tòa nói có dư luận cho rằng sở VHTT&DL du lịch là cơ quan văn hóa nhưng lại “mất văn hóa” do để xảy ra tiêu cực liên quan đến các công trình văn hóa lịch sử thì bị cáo Tranh chỉ cúi đầu trả lời: Có lỗi do thiếu kiến thức chuyên môn và chưa sát trong quản lý điều hành công việc.Các bị cáo còn lại bị VKS đề nghị mức án từ 7-30 năm tù, cụ thể: bị cáo Bùi Hữu Trí mức án về các tội danh nhận hối lộ (18-19 năm tù), tham ô tài sản (8-10 năm tù) và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (6-8 năm tù), tổng hình phạt là 30 năm tù; bị cáo Phạm Tiến Ngọ mức án 15-17 năm tù về tội đưa hối lộ; bị cáo Phan Đăng Khôi mức án về các tội danh đưa hối lộ (13-15 năm tù), tham ô tài sản (7-8 năm tù) và lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (1-2 năm tù), tổng hợp hình phạt 21-22 năm tù; bị cáo Trần Lê Đông mức án từ 7-8 năm tù về tội tham ô tài sản; Nguyễn Văn Dự mức án 6-7 năm tù về tội đưa hối lộ; cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo Trần Văn Tài mức án 5-6 năm tù; Nguyễn Hữu Tế mức án 5-6 năm tù.Riêng bị cáo Nguyễn Tố Tranh bị đề nghị mức án từ 2-4 năm tù về 2 tội danh thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.Theo cáo trạng bị cáo Tranh với vai trò là Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Vĩnh Long nhưng đã không làm hết trách nhiệm được giao việc ký kết hợp đồng, hồ sơ quyết toán để cấp dưới là Trí và Đông làm hồ sơ khống, tham ô số tiền 239 triệu đồng; thông đồng với các nhà thầu nhận hối lộ nhiều lần lên đến hàng tỉ đồng. Ngoài ra Trí còn lợi dụng nhiệm vụ để móc nối, thông thầu với các doanh nghiệp nhận hối lộ với tổng số tiền 2,46 tỉ đồng. Bị cáo Ngọ đã đưa hối lộ cho Trí 8 lần với số tiền hoa hồng 2,8 tỉ đồng, cấu kết với một số DN làm khống hồ sơ quản lý dự án, tư vấn và tham ô gần 240 triệu đồng.Ngày 25-9, TAND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục xét xử và vẫn chưa xác định được ngày tuyên án do còn nhiều tình tiết được xem phức tạp và bất ngờ.