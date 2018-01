Nguyên giám đốc sở Y tế Long An khiếu nại vì bị khởi tố

Ngày 29-11, nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM từ VKSND Tối cao cho biết cơ quan này đã yêu cầu lãnh đạo VKSND tỉnh Long An báo cáo các thông tin liên quan đến vụ việc ông Lê Thanh Liêm - nguyên giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An - bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.



Ông Liêm trong lần khiếu nại kết luận của thanh tra tỉnh Long An trước khi bị khởi tố. Ảnh: N.Đ

Trong một diễn biến khác, sau khi bị khởi tố, ông Liêm đã khiếu nại VKSND tỉnh, công an tỉnh về việc mình bị khởi tố oan sai.

Trước đó, ngày 14-12-2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Liêm về tội trên. Ông Liêm được cho tại ngoại điều tra.

Công an xác định ông Liêm sai phạm trong vụ lắp đặt camera tại công trình Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm, Trung tâm Giám định y khoa, Trung tâm Giám định pháp y, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (gọi tắt là tòa nhà bốn cơ quan ở phường 3, TP Tân An) do Sở Y tế tỉnh Long An làm chủ đầu tư.

Theo kết luận thanh tra, tháng 4-2014, Công ty TNHH TM-DV Đông Nam Á (TP Tân An) đề xuất gói thầu lắp đặt thiết bị xuất xứ Nhật Bản hiệu Sony với giá gần 2 tỉ đồng tại tòa nhà bốn cơ quan trên và đã trúng thầu. Sở Y tế tỉnh Long An ký kết hợp đồng thi công với công ty.

Tuy nhiên, ba tháng sau công ty xin thay đổi xuất xứ các thiết bị và kéo dài thời hạn lắp đặt thêm 90 ngày và được chủ đầu tư là Sở Y tế đồng ý.

Sau đó, Thanh tra tỉnh Long An xác định Sở Y tế tỉnh Long An đã có các sai sót trong hồ sơ đề xuất. Cụ thể như cán bộ thẩm định giá không làm rõ nhiều tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, dẫn đến việc xét trúng thầu đối với Công ty Đông Nam Á không đủ năng lực tài chính và phải điều chỉnh thời gian kéo dài để công ty này thực hiện; Sở Y tế đồng ý cho lập thủ tục thay đổi xuất xứ, ký phụ lục hợp đồng không điều chỉnh giá dẫn đến thanh toán cho nhà thầu cao hơn thực tế chênh lệch số tiền gần 700 triệu đồng.



Vụ việc được chuyển qua cơ quan điều tra và từng gây xôn xao dư luận khi ngày 8-4-2017, ông Liêm ra sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục đi du lịch tại Nhật thì bất ngờ bị lực lượng chức năng chặn lại, không giải quyết thủ tục xuất cảnh.

Ngay sau đó ông Liêm phản ứng với cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An về việc thực hiện biện pháp ngăn chặn, trong khi việc ông xin đi du lịch tại Nhật được sự cho phép từ UBND tỉnh Long An. Tiếp đó, lãnh đạo Tỉnh ủy Long An đã phê bình UBND tỉnh cùng Công an tỉnh Long An trong việc chặn xuất cảnh đối với ông Liêm.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Thanh Liêm nói: “Khi nhận kết luận thanh tra về vụ việc lắp đặt camera, tôi đã có giải trình rất rõ là dự án chưa quyết toán xong thì không thể nói chủ đầu tư là Sở Y tế có sai phạm được, vụ việc này tôi từng khiếu nại kết luận thanh tra”.

Ông Liêm cho biết gói thầu trên do cấp phó của ông ký. “Sau mấy năm điều tra giờ tôi bất ngờ là công an khởi tố tôi, trong khi đó dự án này tôi giao cho cấp phó trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Tôi khẳng định đến thời điểm thanh tra chưa quyết toán xong gói thầu lắp camera, vậy căn cứ đâu để nói là gây thiệt hại?

Vụ việc này tôi đã gửi khiếu nại lên bí thư và chủ tịch UBND tỉnh từ tháng 9-2016 với lý do đoàn thanh tra đã phớt lờ các tài liệu của Sở Y tế cung cấp, hội đồng thẩm định giá cũng không có thành viên của Sở Y tế… nhưng đến nay tôi không nhận được kết quả trả lời từ lãnh đạo tỉnh” - ông Liêm nói.