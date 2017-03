Nguyên hạt trưởng kiểm lâm mua gỗ lậu được giảm án

Theo đó, bị cáo Trịnh Thanh Long (nguyên phó giám đốc kiêm hạt trưởng Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống) từ 24 tháng tù xuống còn 15 tháng, Nguyễn Văn Tâm (làm nghề buôn bán) từ 18 tháng xuống 15 tháng tù, Nguyễn Doãn Tình (thợ mộc) 13 tháng tù giam xuống 13 tháng tù treo cùng về tội vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng.

Đồng thời, tòa bác đơn kháng cáo xin giảm án của các bị cáo Vương Đình Hạnh (lái xe thuê, bị tòa sơ thẩm phạt 10 năm sáu tháng tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và tội vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng), Phan Sỹ Tuấn (nguyên trạm trưởng Trạm Quản lý Bảo vệ rừng Nga My, bị phạt 13 tháng tù), Hoàng Văn Chiến (chủ xe tải, bị 12 tháng tù về tội vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng). Về dân sự, tòa buộc bị cáo Chiến phải bồi thường cho các bị hại 717 triệu đồng.

Nếu không có chuyện mua và vận chuyển gỗ lậu, có lẽ đã không xảy ra những cái chết đau lòng. Trong ảnh: Người thân của các bị hại dự tòa. Ảnh: ĐẮC LAM

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, tháng 9-2009, Long mua gỗ lậu tại địa bàn xã Xiềng My (huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An). Cuối tháng 11-2011, Long thuê thợ mộc vào xã Xiềng My sơ chế gỗ đã mua thành một khung nhà. Sau đó, Long thông qua Tâm vào xã trên đón thợ mộc về và đã hai lần vận chuyển hơn 3,571 m3 gỗ lậu về cất giấu. Số gỗ còn lại, ngày 6-12-2011 Long thuê xe tải của Chiến (do Hạnh lái) chở về. Long nhờ Tình và Tâm thuê dân đi bốc gỗ lên xe và bố trí Thắng, Kim Hùng (lúc đó đang là cấp dưới của Long) đi áp tải vận chuyển gỗ lậu trên về cho Long… Bốc gỗ xong, lái xe Hạnh cho 14 người dân bốc gỗ thuê lên ngồi trên thùng xe để cùng về thị trấn Quỳ Hợp. Thắng, Kim Hùng và Hoàng Văn Chiến cùng ngồi trong cabin xe cùng hai ô tô khác chở nhiều người đi kèm để áp tải gỗ lậu…

Đến 3 giờ sáng 7-12-2011, xe tải chở gỗ lậu nói trên bị lật làm 10 người bốc gỗ thuê ngồi sau thùng xe tải chết và bốn người khác bị thương.

ĐẮC LAM