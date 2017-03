Nguyên nhân ban đầu là do... cưa vật liệu nổ

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ đạo phải khẩn trương hỗ trợ đối với mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương nặng 3 triệu đồng và bị thương nhẹ 2 triệu đồng. Ngoài ra, UBND quận Hà Đông và các cơ quan ban ngành sẽ có hỗ trợ thêm với các nạn nhân.



Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhanh chóng tới hiện trường vụ nổ. Ảnh: Tuấn Nguyễn (Tiền Phong)





Bộ Tư lệnh thủ đô tiếp tục rà soát hiện trường, khu vực xung quanh nhằm phát hiện có còn sót loại vật liệu nổ nào ở hiện trường để xử lý ngay. Công an thành phố hướng dẫn chỉ đạo, nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ. Chính quyền địa phương phối hợp với gia đình các nạn nhân tổ chức tang lễ, thăm hỏi động viên đối với các gia đình có nạn nhân bị thương và các gia đình bị ảnh hưởng do sự việc; rà soát, bố trí chỗ ở cho các gia đình bị thiệt hại nặng, nhà rạn nứt không an toàn...

Trước đó, các lực lượng chức năng đã có báo cáo ban đầu về vụ nổ. Theo đó, nguyên nhân ban đầu xác định địa điểm xảy ra vụ nổ là gia đình một người làm nghề thu gom đồng nát.



Vào trước thời điểm xảy ra vụ nổ, chủ nhà mang một vật liệu nổ ra vỉa hè và tiến hành cưa. Hiện chưa xác định được loại vật liệu nổ nào gây ra vụ nổ này.