Nguyên nhân sập cầu là do tính sai…số học!

Ngày 9-3, một nguồn tin cho biết Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận vừa có thông báo kết quả giám định nguyên nhân xảy ra sự cố tại hạng mục cầu máng số 3 thuộc công trình hồ chức nước Sông Dinh 3 (Hàm Tân, Bình Thuận). Đây là vụ việc gây tranh cãi nhiều tháng qua về nguyên nhân gây sập.

Căn cứ báo cáo giám định nguyên nhân sự cố hạng mục cầu máng số 3 của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cho biết có hai nguyên nhân gây sập cầu máng.



Nhiều tranh cãi nổ ra về nguyên nhân sự cố công trình này.

Nguyên nhân thứ nhất là do lỗi chủ quan từ đơn vị tư vấn thiết kế. Cụ thể, đơn vị này đã tính sai số học 50% giá trị lực thẳng đứng tác dụng vào trụ, bỏ qua một số tải trọng gây ra do dòng chảy mưa lũ cuốn theo bùn cát đổ vào kênh và cầu máng, bỏ qua lực ma sát gối đỡ do giãn nở và co ngót nhiệt độ thân máng...

Theo Sở xây dựng tỉnh Bình Thuận, đơn vị tư vấn thiết kế đã đơn giản hóa về trường hợp tính toán, sơ đồ tính toán, điểm đặt lực bị lệch tâm gây bất lợi… nên dẫn đến việc lựa chọn kích thước và kết cấu mặt cắt ngang cột trụ cầu máng không đảm bảo an toàn chịu lực.

Nguyên nhân thứ hai là do chất lượng bê tông không đồng đều, có nơi chất lượng bê tông không đảm bảo thiết kế, nhiều trụ đỡ cầu máng đã có dấu hiệu xuống cấp như nứt, bong tróc, trám trét trước đó. Ngoài ra, biện pháp thi công không phù hợp; thời gian gián đoạn giữa các đợt đổ bê tông đối với kết cấu trụ cầu máng không hợp lý, gây nguy hiểm cho kết cấu.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, cầu máng số 3 thuộc kênh chính tây của công trình hồ chứa nước Sông Dinh 3 dài 200 m, có vốn xây dựng hơn 5 tỉ đồng đã bị sập gãy vào tháng 6-2016. Lúc đầu nguyên nhân cầu máng bị đổ sập được cho là do… mưa lớn.

Viện Khoa học thủy lợi miền Nam (đơn vị được Sở NN&PTNT chọn thực hiện công tác giám định nguyên nhân sự cố sập cầu máng số 3) đã có kết luận cho biết sự cố sập, gãy cầu máng số 3 thuộc công trình kênh chính tây hồ Sông Dinh 3 sai từ thiết kế đến thi công và bị gãy, sập là hoàn toàn không phải do ảnh hưởng của mưa lũ như báo cáo của Ban quản lý dự án thuộc Sở NN&PTNT trước đây.

Trung tâm Quản lý dự án và tư vấn xây dựng (thuộc Sở NN&PTNT, đơn vị giám sát) đã có văn bản bác kết luận này và cho rằng Viện Khoa học thủy lời miền Nam đã bỏ qua nhiều khâu khi xác định nguyên nhân sập gãy cầu máng số 3 “là chưa phù hợp”. Trong khi đó, Công ty Xây lắp Cửu Long (đơn vị thi công cầu máng số 3) cũng có văn bản bác bỏ kết luận cho rằng bê tông không đạt chất lượng.

Trước việc tranh cãi kéo dài này, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Sở Xây dựng và Sở NN&PTNT lập tổ điều tra sự cố và có kết quả như thông báo nêu trên.