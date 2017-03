Nguyên nữ đại úy công an lừa đảo lĩnh tù chung thân

Sáng 23-8, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Trần Thị Ngọc Hà (33 tuổi, trú tại phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) - nguyên cán bộ Công an tỉnh Nghệ An án tù chung thân vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Trần Thị Ngọc Hà bị tuyên án chung thân vì lừa đảo hơn 22 tỷ đồng



Theo hồ sơ, từ năm 2007 đến năm 2011, Trần Thị Ngọc Hà, là đại úy công an tỉnh Nghệ An đã lợi dụng tín nhiệm của bạn bè, người thân để giở trò lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.



Trong thời gian ngắn, Hà đã chiếm đoạt gần 24 tỷ đồng của 13 nạn nhân.



Ngày 12-12-2011, khi chính thức bị vỡ nợ, bị các nạn nhân đòi tiền, Hà đã làm đơn xin ra khỏi ngành, tìm đến trụ sở công an đầu thú.



Cơ quan điều tra xác định, Hà đã khắc phục hậu quả cho các bị hại hơn 2 tỷ đồng và đang chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.



Trong quá trình xét xử, nhiều bị hại cho rằng, trong quá trình vay tiền, chồng của Hà là Nguyễn Trường Trung đã 3 lần ký vào giấy vay nợ của 3 người với số tiền hơn 7,2 tỷ đồng và đề nghị phải khởi tố Trung về tội đồng phạm.



HĐXX thấy rằng, dù không đủ cơ sở để khởi tố hình sự nhưng Nguyễn Trường Trung phải có trách nhiệm trả nợ cùng Hà về số tiền mà hai vợ chồng cùng ký giấy vay nợ.



Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Hà án tù chung thân và buộc phải bồi thường cho các bị hại hơn 20 tỷ đồng.



Theo CẢNH PHÚC (TTO)

Theo hồ sơ, từ năm 2007 đến năm 2011, Trần Thị Ngọc Hà, là đại úy công an tỉnh Nghệ An đã lợi dụng tín nhiệm của bạn bè, người thân để giở trò lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.Trong thời gian ngắn, Hà đã chiếm đoạt gần 24 tỷ đồng của 13 nạn nhân.Ngày 12-12-2011, khi chính thức bị vỡ nợ, bị các nạn nhân đòi tiền, Hà đã làm đơn xin ra khỏi ngành, tìm đến trụ sở công an đầu thú.Cơ quan điều tra xác định, Hà đã khắc phục hậu quả cho các bị hại hơn 2 tỷ đồng và đang chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.Trong quá trình xét xử, nhiều bị hại cho rằng, trong quá trình vay tiền, chồng của Hà là Nguyễn Trường Trung đã 3 lần ký vào giấy vay nợ của 3 người với số tiền hơn 7,2 tỷ đồng và đề nghị phải khởi tố Trung về tội đồng phạm.HĐXX thấy rằng, dù không đủ cơ sở để khởi tố hình sự nhưng Nguyễn Trường Trung phải có trách nhiệm trả nợ cùng Hà về số tiền mà hai vợ chồng cùng ký giấy vay nợ.Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Hà án tù chung thân và buộc phải bồi thường cho các bị hại hơn 20 tỷ đồng.