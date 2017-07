Nguyên Phó Chánh thanh tra GTVT Cần Thơ bị bắt

Chiều tối 27-7, Đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết: Trong chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt khẩn cấp ông Bùi Văn Minh (35 tuổi, ngụ ở quận Cái Răng, TP Cần Thơ) - nguyên Phó Chánh thanh tra giao thông vận tải (Sở GTVT TP Cần Thơ) và hiện công tác tại Ban điều hành tải công cộng (Sở GTVT TP Cần Thơ).



Ông Minh trong thời gian giữ chức Phó Chánh thanh tra giao thông vận tải (Sở GTVT TP Cần Thơ) đã có hành vi nhận hối lộ của 2 doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố với số tiền 370 triệu đồng.



Trước đó, TAND TP Cần Thơ đã xử sơ thẩm vụ án nhận hối lộ liên quan đến 7 cán bộ và thanh tra viên giao thông vận tải (Sở GTVT TP Cần Thơ) và hai người khác.

Sau khi vụ án này đưa ra xét xử sơ thẩm xong, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tiếp tục củng cố hồ sơ và xác định ông Minh có hành vi nhận hối lộ của 2 doanh nhiệp vận tải.