Nguyên phó chủ tịch HĐND huyện Bến Cầu hầu tòa

(nguyên phó chủ tịch HĐND huyện Bến Cầu, đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011-2016) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng bị ra tòa còn có hai bị cáo Trần Thanh Hùng và Nguyễn Văn Hưởng (nguyên giám đốc và cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất), đều bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo hồ sơ, tháng 5-2007, bà Nhàn cùng chồng mua bốn phần đất với diện tích gần 60.000 m2 tại xã Long Phước, Bến Cầu và đã được cấp giấy đỏ. Tháng 8-2007, bà Nhàn đem bốn giấy đỏ trên cùng với ba giấy đỏ khác đến một ngân hàng có chi nhánh ở Khu công nghiệp Trảng Bàng vay 2 tỉ đồng. Hồ sơ vay được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bến Cầu do giám đốc Trần Thanh Hùng ký chứng nhận.

Một năm sau, do cần tiền trả nợ, bà Nhàn đến UBND xã Long Phước làm đơn báo mất và xin cấp lại bốn giấy đỏ đang thế chấp tại ngân hàng. Tiếp nhận hồ sơ của bà Nhàn từ xã Long Phước, ông Nguyễn Văn Hưởng đã hoàn tất thủ tục để bà Nhàn được cấp lại bốn giấy đỏ như đã báo mất (do chồng bà Nhàn đứng tên). Có giấy đỏ mới, bà Nhàn đã làm hợp đồng bán cho nhiều người khác và tiếp tục thế chấp để vay tiền tại ngân hàng. Ngày 12-12-2012, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố, bắt giam bà Nhàn; hai ông Hùng, Hưởng cũng bị khởi tố.

T.HIỂU