Nguyễn Phương Uyên bị phạt sáu năm tù

Cùng tội danh trên, tòa cũng phạt Đinh Nguyên Kha tám năm tù. Tổng hợp hình phạt với một bản án trước (về tội cố ý gây thương tích), Kha phải chấp hành chung là 10 năm tù.

Ngày 10-10-2012, Công an TP.HCM phát hiện hàng ngàn tờ truyền đơn và cờ ba sọc của chế độ cũ phát tán tại khu vực cầu vượt An Sương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.HCM phối hợp với Công an tỉnh Long An điều tra, xác định Uyên và Kha câu kết với nhau thực hiện hành vi này.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 4 và tháng 5-2012, qua trang mạng xã hội Facebook, Kha và Uyên (sinh viên Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM) làm quen với Nguyễn Thiện Thành đang sống ở Thái Lan. Sau đó Thành đã rủ rê Kha và Uyên tham gia vào “Tuổi trẻ yêu nước”, một tổ chức phản động chống Nhà nước, trong đó Thành là thành viên.

Ngày 31-8-2012, Thành đã chuyển cho Kha một số thông tin xuyên tạc, phản động để dán nơi công cộng, đồng thời mỗi nơi dán một khẩu hiệu và cờ vàng ba sọc đỏ của chế độ Việt Nam Cộng hòa trước đây. Sau đó cả hai tiến hành chụp 4-5 bức ảnh gửi cho Thành để chọn bức ảnh nào rõ nét đưa lên trang web “Tuổi trẻ yêu nước”.

Qua việc Thành lôi kéo, rủ rê, Kha và Uyên đã làm, tàng trữ, lưu hành các tài liệu chống Nhà nước. Cụ thể trong tháng 8-2012, tại TP Tân An và tại xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, cả hai dán các khẩu hiệu, cờ vàng ba sọc đỏ ở nơi công cộng rồi chụp ảnh gửi cho Thành để đưa lên trang web “Tuổi trẻ yêu nước”; ngày 10-10-2012, rải truyền đơn trên khu vực cầu vượt An Sương.

Trong tháng 8-2012, Kha và Uyên đều phạm tội độc lập trên địa bàn mình sinh sống. Đến ngày 10-10-2012, khi thực hiện phát tán truyền đơn trên khu vực cầu vượt, Kha và Uyên có sự phối hợp chặt chẽ, phân công nhiệm vụ, có sự chuẩn bị trước, cùng thực hiện phạm tội. Kha và Uyên phạm tội có tổ chức, trong đó Kha giữ vai trò là người thực hiện, Uyên giúp sức tích cực.

Trong vụ án này, Thành chỉ huy, đang sống tại Thái Lan, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Ngoài ra, Thành đang bị truy nã do có liên quan đến vụ tuyên truyền chống phá Nhà nước mà TAND TP.HCM đã xét xử ngày 30-10-2012 đối với hai bị cáo Trần Vũ Anh Bình và Võ Minh Trí.

