Nguyên quyền trưởng phòng Vinashinlines trục lợi gần 400 tỉ đồng

(PL) - Tối 14-7, một lãnh đạo Tổng cục An ninh cho biết Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã có kết luận ban đầu về vụ án cố ý làm trái, tham ô tài sản do Giang Kim Đạt - nguyên quyền trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH một thành viên Vận tải Viễn dương Vinashin (Vinashinlines).