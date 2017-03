Nguyên thiếu úy làm chết người nhận án 7 năm tù

Nghiệp còn bị tòa án tuyên cấm đảm nhiệm các chức vụ trong ngành công an trong thời hạn 2 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang và diễn biến tại phiên tòa, vụ án tóm tắt như sau: Khoảng 18 giờ ngày 23/7/2010, anh Nguyễn Văn Khương, sinh năm 1989, quê thôn Như Thiết, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên đi xe môtô chở bạn gái là chị Phạm Thị Ngoãn, sinh năm 1990, quê thôn Sàn, xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, cùng tỉnh Bắc Giang.

Đến khu vực cây xăng ở thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên (Bắc Giang), do không đội mũ bảo hiểm và không có đăng ký xe môtô nên anh Khương cùng xe môtô bị lực lượng cảnh sát giao thông của công an huyện này đưa vào trụ sở Công an huyện lập biên bản vi phạm tại bàn làm việc đặt ở sân trụ sở đơn vị. Nguyễn Thế Nghiệp, khi đó là Thiếu uý công an được phân công lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Khương.

Anh Khương không ký vào biên bản vi phạm và quyết định tạm giữ phương tiện vi phạm của công an lập mà năn nỉ Nghiệp bỏ qua lỗi vi phạm hoặc lập lỗi vi phạm nhẹ hơn nhưng Nghiệp không chấp nhận. Sau đó, Nghiệp khoác tay lên vai anh Khương đưa vào phòng làm việc của mình yêu cầu viết tường trình. Đến cửa phòng, thấy anh Khương chần chừ không muốn vào, Nghiệp dùng tay lôi vào rồi đẩy anh Khương ngồi xuống ghế tựa bằng gỗ.

Khi anh Khương phản ứng lại, Nghiệp giơ hai tay lên, bàn tay phải túm vào cằm anh Khương, bàn tay trái xòe ra giơ cao ở phía sau đầu anh Khương và vỗ một lực theo chiều từ trên xuống dưới, từ sau ra trước vào đầu anh Khương, cườm bàn tay trái đập trúng phần thái dương sau vành tai phải của anh Khương.

Sau đó, Nghiệp tiếp tục dùng hai tay ghì ấn anh Khương ngồi xuống ghế, rồi đi rửa tay và sang phòng bên lấy giấy bút đưa cho anh Khương yêu cầu viết tường trình. Nghiệp bỏ anh Khương ngồi một mình trong phòng và đi ra chỗ lập biên bản ngoài sân.

Một lát sau, một cán bộ công an huyện vào phòng thì thấy anh Khương bất tỉnh trên ghế trong tư thế đầu ngoẹo sang một bên tựa lưng vào thành ghế, mông gần trượt ra khỏi mặt ghế, hai tay buông thõng hai bên, miệng có nước bọt chảy ra. Khi vỗ vai gọi thì anh Khương trượt khỏi ghế, người mềm không có phản xạ gì và từ từ đổ xuống nền nhà.

Ngay sau đó, anh Khương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Tân Yên. Sau khi cấp cứu khoảng 30 phút không có kết quả, Bệnh viện xác định anh Khương đã chết.

Ngay sau khi nhận được tin báo về việc anh Khương chết chưa rõ nguyên nhân, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã thành lập Hội đồng khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi anh Khương.

Không đồng ý với kết quả khám nghiệm tử thi lần thứ nhất của Phòng giám định pháp y thuộc Bệnh viên đa khoa tỉnh Bắc Giang vào đêm ngày 23 rạng ngày 24/7/2010, gia đình anh Khương đề nghị cơ quan chức năng tỉnh làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Khương và đề nghị Viện khoa học hình sự của Bộ Công an giám định tử thi anh Khương lần thứ 2.

Không được cơ quan chức năng tỉnh trả lời kịp thời, khoảng trưa ngày 25/7/2010, gia đình anh Khương đưa quan tài anh lên tỉnh đề nghị làm rõ nguyên nhân cái chết của anh.

Trên đường đi, nhiều người dân kéo theo tạo thành đám đông, rồi dẫn đến vụ gây rối trật tự công cộng tại khu vực trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vào chiều 25/7/2010 (trong vụ này, cơ quan chức năng thành phố Bắc Giang đang tiến hành các thủ tục để xử lý hình sự đối với 10 đối tượng về các hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ).

Theo kết luận giám định của Viện khoa học hình sự, Bộ Công an, nguyên nhân anh Khương chết là do chảy máu dưới màng mềm mặt dưới tiểu não, quanh cầu não và hành tủy ở người có sử dụng rượu Ethanol.

Cơ chế hình thành thương tích là tổn thương tụ máu da thái dương vùng sau tai phải do vật tầy tác động trực tiếp gây nên; tổn thương chảy máu dưới màng mềm mặt dưới tiểu não, quanh cầu não và hành tuỷ là tổn thương gián tiếp của lực tác động vào vùng thái dương sau tai phải gây nên; vết sây sát da vùng cổ trước bên phải, các vết tấy đỏ vùng cổ trước bên trái do vật cứng, diện tiếp xúc nhỏ tác động với lực nhẹ gây nên và tổn thương này không phải là nguyên nhân gây chết.

Sau đó, Nguyễn Thế Nghiệp đã bị khởi tố hình sự, bị tước danh hiệu công an nhân dân và bị đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Tại phiên tòa, Nguyễn Thế Nghiệp đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, tỏ ra ăn năn, hối lỗi, xin Tòa giảm nhẹ hình phạt và xin gia đình anh Khương lượng thứ để Nghiệp sớm được trở về với gia đình, tiếp tục khắc phục hậu quả gây ra. Ông Nguyễn Văn Nhương, bố đẻ anh Khương đã làm đơn và ngay tại phiên tòa này cũng đề nghị Toà án tỉnh xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Nghiệp.

Gia đình Nguyễn Thế Nghiệp đã tự nguyện bồi thường cho gia đình anh Khương tổng số tiền 155 triệu đồng và Tòa án chấp nhận sự thỏa thuận bồi thường này giữa 2 gia đình, không đặt ra việc xem xét phần trách nhiệm dân sự của bị cáo trong vụ án này.

Nhìn chung, dư luận tại phiên tòa đồng tình với tuyên phạt của tòa án tỉnh.

