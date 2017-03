Nguyên trung sĩ xả súng ở Cần Thơ: Tổng hình phạt 9 năm, 9 tháng tù giam

Bấm F5 để cập nhật diễn biến phiên tòa

Trong vụ án này, VKS truy tố Tống Hoàng Phúc (21 tuổi) – nguyên trung sĩ đi nghĩa vụ CAND thuộc sự quản lý của của PC65 Công an TP Cần Thơ và đang làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu Đài phát sóng VN2 ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

Diễn biến mới nhất

12 giờ 50 phút

Tòa bắt đầu tuyên án. Theo tòa, hành vi phạm tội của Phúc gây ảnh hưởng đến ANTT, phạm nhiều tội cùng một lúc nên cần có hình phạt nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Tòa không chấp nhận quan điểm của luật sư khi vận dụng các điều khoản để đề nghị mức án treo với các tội "Bắt, giữ người trái pháp luật", "Trộm cắp tài sản" và "hủy hoại tài sản". Dù bị cáo phạm tội lần đầu nhưng không thuộc trường hợp ít nghiêm trọng trong khi tổng hợp mức hình phạt tù của tội này trên 3 năm.

Từ các nhận định trên, tòa tuyên bị cáo Phúc 4 năm tù về tội Sử dụng trái phép vụ khí quân dụng, 1 năm tù về tội Bắt, giữ người trái pháp luật, 3 năm 6 tháng tù về tội Đe dọa giết người, 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản và 6 tháng tù về tội Hủy hoại tài sản.

Tổng hợp hình phạt cho 5 tội nói trên là 9 năm 9 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 16-4-2014. Tòa tuyên Phúc phải giao trả 1 khẩu súng AK, 3 hộp tiếp đạn cho PC65 Công an TP Cần Thơ. Về trách nhiệm dân sự, do gia đình bị cáo đã bồi thường các khoản xong, những người khác không có yêu cầu nên tòa chấp nhận.

Viên đạn mà Phúc đã bắn xuống đất, xung quanh còn nhiều lỗ đạn bắn trên nền xi măng

9 giờ 00

Theo giấy triệu tập, 8 giờ sáng các đương sự phải có mặt tại tòa nhưng mãi đến 9 giờ sáng, HĐXX sơ thẩm vụ nguyên trung sĩ Tống Hoàng Phúc xả súng kinh hoàng bắt đầu làm việc.

Bị cáo chỉ được đưa đến tòa cách giờ khai tòa khoảng 5 phút.

Chủ tọa mất gần 30 phút để tiến hành phần thủ tục chung cũng như kiểm tra căn cước những người được triệu tập.

Đáng chú ý trong số hàng chục người được triệu tập (người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, nguyên đơn dân sự…) thì V.T.C.G (21 tuổi, ngụ ở phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) - bạn gái của Phúc đã không có mặt tại tòa.

9 giờ 30 phút

Đại diện VKSND quận Ô Môn bắt đầu công bố cáo trạng truy tố bị cáo Phúc. Phúc bị truy tố về 5 tội danh:

Sử dụng trái phép vụ khí quân dụng

Bắt, giữ người trái pháp luật

Đe dọa giết người

Hủy hoại tài sản

Trộm cắp tài sản



Đại diện VKS công bo cáo trạng

9 giờ 45 phút

KSV Trần Thị Xuân Đào (VKSND quận Ô Môn) - giữ quyền công tố tại phiên tòa bắt đầu công bố cáo trạng.

10 giờ 00

Tòa bắt đầu hỏi bị cáo Phúc và các bị hại, nhân chứng, nguyên đơn dân sự về nội dung cáo trạng mà vị đại diện VKS vừa công bố.

Bị cáo Phúc không có ý kiến gì và hoàn toàn thống nhất nội dung cáo trạng. Động cơ xuất phát tất cả đều là vì Phúc quẫn trí vì đổ vỡ trong tình cảm.

Ông Nguyễn Phong Lưu, Phó trưởng Công an phường Châu Văn Liêm, và là bị hại trong vụ án cho rằng: "Cáo trạng thể hiện nội dung khi đồng chí Lưu chạy xe vào sân nhà nghỉ 555 thì Phúc ở trên sân thượng hô "dừng lại nếu không tao bắn" và bắn một phát súng về phía đồng chí Lưu, đồng chí Lưu bỏ chạy… Chi tiết này chưa chính xác. Lực lượng công an phường không bỏ chạy mà lùi lại, triển khai đội hình để chiến đấu. Đề nghị trong cáo trạng cần điều chỉnh nội dung này cho chính xác".

10 giờ 15 phút

Tòa bắt đầu chuyển sang phần xét hỏi.

Đại diện VKS bắt đầu hỏi bị cáo về nội dung sự việc đêm 15-4 và rạng sáng 16-4; hỏi về ý định tự tử; việc lấy chìa khóa để trộm súng…

Trong khoảng thời gian gần 10 phút, đại diện VKD hỏi khoảng 15 câu hỏi và các câu hỏi này đều được bị cáo trả lời rành rọt, rõ ràng và không chối tội. Về câu hỏi bị cáo có chủ đích bắn vào lực lượng Công an hay không thì Phúc cho biết là hoàn toàn không có chủ đích và chỉ là vô tình.



Nhà nghỉ 555, nơi xảy ra vụ nổ súng

10 giờ 45 phút

Đại diện VKS hỏi các bị hại là cán bộ, chiến sĩ công an phường Châu Văn Liêm về diễn biến vụ việc. Nội dung trả lời của các chiến sĩ công an không khác biệt so với nội dung cáo trạng.

Đại diện VKS hỏi Phúc:

“Nếu muốn bắn ai đó thì ở tầm bắn của bị cáo có bắn chết không?”

Phúc khai nhắm bắn sẽ bắn chết nhưng ở đây bị cáo chỉ để ngăn chặn, cảnh báo. Tuy nhiên sau đó ông Lưu, Phó trưởng Công an phường Châu Văn Liêm, cho rằng:

“Về kỹ thuật bắn không trao đổi, chuyện về hướng bắn, tầm bắn và cự ly khoảng cách thì do HĐXX nhận định trong quá trình xét xử. Nhưng theo tôi, nếu cảnh báo thì khi lực lượng công an còn ở bên kia đường sẽ yêu cầu dừng lại, phát khẩu lệnh đồng thời lên đạn chứ không phải hô xong và bắn ngay".

11 giờ 00 phút

Luật sư Lâm Văn Khuyển (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ), bào chữa cho bị cáo, chỉ hỏi vắn tắt lãnh đạo PC65 Công an TP Cần Thơ về quản lý vũ khí, giờ giấc sinh hoạt trong đơn vị.

Luật sư hỏi bị cáo Phúc lý do gì nhét hàng triệu đồng vào túi anh Lữ - nhân viên nhà nghỉ 555 sau khi bắt giữ, còng tay anh này. Phúc giải thích là để đền bù cho anh Lữ vì đã bị bị cáo bắt giữ oan, Phúc cũng chỉ còng tay anh này chứ hoàn toàn không đe dọa hay sử dụng vũ lực.

Anh Lữ cũng liên tục xin HĐXX xem xét xử nhẹ cho Phúc



Bị cáo nghe tòa xét hỏi

11 giờ 30 phút

Tòa kết thúc phần xét hỏi và chuyển qua phần tranh luận.

Đại diện VKSND quận Ô Môn bắt đầu trình bày bản luận tội và đề nghị mức án. Cụ thể, VKS đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Phúc phạm các tội "Sử dụng trái phép vụ khí quân dụng; bắt, giữ người trái pháp luật; đe dọa giết người; hủy hoại tài sản và trộm cắp tài sản".

Mức án cụ thể theo từng tội danh mà VKS đề xuất như sau: 3-5 năm tù đối với tội Sử dụng trái phép vụ khí quân dụng; 3-4 năm tù đối với tội Đe dọa giết người; 9-12 tháng tù đối với tội Bắt, giữ người trái pháp luật; 6-9 tháng tù đối với tội Trộm cắp tài sản và 9- 12 tháng tù đối với tội Hủy hoại tài sản.

11 giờ 50 phút

Luật sư Lâm văn Khuyển - bào chữa cho bị cáo cho rằng mức án mà đại diện VKS đề nghị đối với bị cáo quá nặng, trong khi bản thân bị cáo phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gia đình đã bồi thường những thiệt hại về tài sản do bị cáo gây ra. Trong đó, hành vi bắt, giữ người trái pháp luật của bị cáo là bộc phát nhất thời và không gây hại cho bị hại Lữ; còn về tội trộm cắp tài sản thì giá trị tài sản không lớn…

Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX trong quá trình nghị án xem xét áp dụng các điều khoản và có mức án cụ thể như sau: 6-9 tháng tù cho hưởng án treo đối với tội "bắt, giữ người trái pháp luật", 2-4 năm tù đối với tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", 6-9 tháng tù cho hưởng án treo đối với tội "Trộm cắp tài sản", 9-12 tháng tù cho hưởng án treo đối với tội "Hủy hoại tài sản" và 2-3 năm tù đối với tội "Đe dọa giết người".

Bên cạnh đó, luật sư đề nghị xem xét lại việc quản lý vũ khí và quản lý quân nhân của PC65 Công an TP Cần Thơ.

Tranh luận lại, đại diện VKS cho rằng theo toàn bộ nội dung vụ án thì ở đây tòa xử nhiều tội cùng một lúc nên không thể áp dụng tình tiết phạm tội lần đầu; còn việc luật sư vừa đề nghị tòa xem xét áo dụng án treo và tù giam là rất khó thi hành án.

Chung quanh việc áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo theo điều 46 thì không thể áp dụng riêng lẻ cho từng tội danh mà là áp dụng chung cho toàn bộ các tội và bị cáo phạm nhiều tội cùng một lúc nên không thể lấy tình tiết ít nghiêm trọng để giảm nhẹ hình phạt.

Đến 11 giờ 50 phút, tòa cho bị cáo nói lời sau cùng trước khi vào nghị án. Bị cáo Phúc nói khá ngắn gọn. Đầu tiên bị cáo xin lỗi các bị hại, gởi lời xin lỗi đồng đội chung đơn vị, bày tỏ ăn năn hối cải và mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

11 giờ 55 phút, tòa tuyên bố vào nghị án.

12 giờ 50 phút

Tòa bắt đầu tuyên án. Theo tòa, hành vi phạm tội của Phúc gây ảnh hưởng đến ANTT, phạm nhiều tội cùng một lúc nên cần có hình phạt nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Tòa không chấp nhận quan điểm của luật sư khi vận dụng các điều khoản để đề nghị mức án treo với các tội "Bắt, giữ người trái pháp luật", "Trộm cắp tài sản" và "hủy hoại tài sản". Dù bị cáo phạm tội lần đầu nhưng không thuộc trường hợp ít nghiêm trọng trong khi tổng hợp mức hình phạt tù của tội này trên 3 năm.



Cha bị cáo Phúc (bìa trái, ngồi) và mẹ bị cáo òa khóc khi nghe tòa tuyên án

Từ các nhận định trên, tòa tuyên bị cáo Phúc 4 năm tù về tội Sử dụng trái phép vụ khí quân dụng, 1 năm tù về tội Bắt, giữ người trái pháp luật, 3 năm 6 tháng tù về tội Đe dọa giết người, 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản và 6 tháng tù về tội Hủy hoại tài sản.

Tổng hợp hình phạt cho 5 tội nói trên là 9 năm 9 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 16-4-2014. Tòa tuyên Phúc phải giao trả 1 khẩu súng AK, 3 hộp tiếp đạn cho PC65 Công an TP Cần Thơ. Về trách nhiệm dân sự, do gia đình bị cáo đã bồi thường các khoản xong, những người khác không có yêu cầu nên tòa chấp nhận.

Phúc được dẫn giải về trại giam

***

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 ngày 15-4, Phúc uống rượu chung với một số đồng đội cho đến 22 giờ cùng ngày thì lên phòng để nghỉ. Lúc này bạn gái của Phúc là VTCG (21 tuổi) gọi điện thoại nói lời chia tay với Phúc nên Phúc buồn rầu và nảy sinh ý định muốn tự tử.

Phúc lấy chìa khóa xe của anh TQT rồi mở khóa xe mô tô (biển số 65F1-0808) dẫn ra dựng trước kho vật tư của đơn vị. Sau đó Phúc lén vào lấy chìa khóa mở kho súng lấy một khẩu AK báng xếp, hai chiếc còng và ba băng đạn. Lấy súng, đạn và còng xong, Phúc quay lại phòng lấy áo khoác, đồng thời lục trong ba lô của anh ĐHT lấy gần 3,5 triệu đồng.

Rạng sáng 16-4, Phúc đến nhà nghỉ 555 (quận Ô Môn, TP Cần Thơ) thuê phòng số 34 nghỉ ngơi và “boa” cho nhân viên nhà nghỉ là anh Nguyễn Bé Lữ 100.000 đồng. Nhận phòng nghỉ xong, Phúc đi lên sân thượng quan sát rồi quay lại phòng yêu cầu tiếp tân đem lên một tô mì gói cùng hai chai nước suối.

Khi anh Lữ mang mì và nước suối lên phòng thì nhìn thấy Phúc có đem theo súng. Vì sợ bị bại lộ nên Phúc đã khống chế anh Lữ, còng tay anh Lữ ra phía sau rồi cho nằm trên giường. Lúc này Phúc lấy hơn 3,3 triệu đồng trong túi mình ra nhét vào túi của anh Lữ. Ăn xong tô mì, Phúc đưa anh Lữ lên sân thượng rồi sử dụng chiếc còng còn lại còng anh này vào một cái bàn.

Khoảng 2 giờ 30 phút rạng sáng 16-4, các anh Tâm, Tiến là đồng nghiệp của anh Lữ kêu tiếp tân nhà nghỉ là Dương Tấn Ngọc để cùng đi tìm anh Lữ và phát hiện Lữ đang bị còng vào bàn trên sân thượng.

Bị cáo Tống Hoàng Phúc tại tòa. Ảnh: Gia Tuệ

Thời điểm này, Phúc bắt gặp cả 3 người nên chỉ súng vào họ và nói “đứng lại không tôi bắn” nhưng cả 3 người quay đầu bỏ chạy và bị Phúc nổ súng bắn theo, nhưng không trúng ai.

Sau đó, các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Châu Văn Liêm, trong đó có phó công an phường là ông Nguyễn Phong Lưu chạy xe đến nhà nghỉ 555 và khi xe vừa đến trước nhà nghỉ thì Phúc đứng ở sân thượng nói vọng đe dọa: “Dừng lại nếu không tao bắn”. Cùng lúc đó, Phúc từ trên sân thượng nghiêng người ra nhắm bắn ngay đầu xe của ông Lưu nhưng không trúng.

Công an khống chế Phúc sáng 16-4

Phúc đòi một xe ô tô đưa Phúc đi khỏi nhà nghỉ do tài xế nữ điều khiển. Sau đó Phúc dùng súng bắn vào tường, vào kính trên sân thượng nhằm gây áp lực để được đáp ứng yêu sách. Khoảng 15 phút sau, Phúc lại bắn 2-3 phát đạn xung quanh sân thượng nhà nghỉ 555, trong đó có lần Phúc nhắm bắn về hướng bến xe và cây xăng Ô Môn ở gần đó làm bể kiếng của hai xe ô tô đậu ở bến xe cũng như làm bể kiếng phòng làm việc của cây xăng và trụ bơm xăng của cây xăng.

Đến trưa 16-4, đích thân giám đốc Công an TP Cần Thơ trực tiếp gọi điện thoại đưa cha mẹ Phúc đến cùng vận động thì mới khống chế, bắt giữ được Phúc.