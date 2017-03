Nguyên trung tá buôn heroin lãnh năm năm tù

(PL)- Ngày 18-6, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Văn Miên (nguyên trung tá công an, cán bộ quản giáo Trại giam số 3 thuộc Bộ Công an, đóng tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An), năm năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bảy đồng phạm với Miên cũng lần lượt lãnh từ ba năm tù treo đến 12 năm tù về tội này. Riêng một bị cáo còn bị tòa phạt thêm bảy năm tù về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Liên quan đến vụ án còn một đối tượng đã bỏ trốn, đang bị truy nã. Từ tháng 3-2010 đến tháng 5-2010, Miên đã giúp bốn phạm nhân đang cải tạo tại Trại giam số 3 móc nối với người ngoài thiết lập đường dây mua ma túy đem vào Trại giam số 3 bán kiếm lời. Cụ thể, Miên đã hai lần giúp nhóm người này thực hiện mua, bán trái phép 14,125 g heroin để hưởng lợi 700.000 đồng. Theo tòa, hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng bởi phạm tội có tổ chức, từ cán bộ quản giáo đến phạm nhân móc nối thiết lập với nhau để mua ma túy từ ngoài vào bán cho các phạm nhân trong trại giam. ĐẮC LAM