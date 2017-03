Nguyên trung úy công an bị phạt ba năm tù

Như chúng tôi đã thông tin, tháng 12-2003, Nam cùng Lê Phú Tiến, Nguyễn Văn Sinh và Lê Phú Hải thực hiện một số vụ trộm cắp tại TP Biên Hòa. Sau đó, đồng phạm của Nam bị bắt, riêng Nam bỏ trốn. Tháng 3-2004, Nam bị Công an TP Biên Hòa phát lệnh truy nã. Trong thời gian trốn truy nã, Nam về xã La Ngà, huyện Định Quán sinh sống. Sau đó, Nam đi nghĩa vụ công an và trở thành sĩ quan chuyên nghiệp, mang hàm trung úy. Đầu năm 2013, trong một lần đi nhậu, Nam (lúc này đang công tác trong ngành công an) mua trái cây nhưng mâu thuẫn với người bán và bị người này dùng dao tấn công. Bị thất thế, Nam lấy thẻ ngành ra thị uy để bảo toàn tính mạng. Từ sự việc này, Công an phường Tân Mai (TP Biên Hòa) đã tiến hành các thủ tục để xử phạt hành chính. Khi trích lục hồ sơ để xử phạt, Công an phường Tân Mai phát hiện Nam đã tham gia các vụ trộm cắp tài sản năm xưa và thân phận thật của Nam đã bị lật tẩy.

HC