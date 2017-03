Nguyên trung úy công an bị xử ba năm tù vì tội trộm cắp

(ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa, nguyên trung úy công tác tại Công an TP Biên Hòa) ba năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 13 và 14-12-2003, Nam cùng hai người khác đã trộm cắp 160 kg sắt, simac, mặt bích… của Nhà máy cơ khí luyện kim (KCN Biên Hòa 1). Đến ngày 28-12-2003, Nam cùng hai người khác trộm cắp một xe máy. Tháng 3-2004, Công an tỉnh Đồng Nai ra lệnh truy nã Nam về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, sau đó Nam vào được ngành công an (công tác tại Công an TP Biên Hòa).

Tháng 1-2013, trong lúc nhậu hết mồi, Nam đi mua trái cây và xảy ra mâu thuẫn với người bán nên lấy thẻ ngành ra dọa. Vụ việc được Công an phường Tân Mai (TP Biên Hòa) lập biên bản vi phạm hành chính. Khi trích lục hồ sơ để xử phạt, công an phát hiện Nam chính là thủ phạm các vụ trộm cắp tài sản vào năm 2003. Ngay sau đó Công an tỉnh Đồng Nai đã tước quân tịch của Nam.

N.ĐỨC