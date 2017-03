Nguyên trưởng Công an TP Cao Lãnh bị phạt tù

Theo cáo trạng, năm 2008, công an ập vào một căn nhà trên đường Hùng Vương (phường 2, TP Cao Lãnh) bắt quả tang vụ ghi số đề do Trần Thị Mỹ Liên cầm đầu. Tang vật thu giữ gồm hơn 20 triệu đồng, nhiều phơi đề ghi số tiền hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, ông Phan Bá Tài chỉ ký quyết định xử phạt hành chính bốn người trong nhóm này.

Sau đó, C45 - Bộ Công an bắt quả tang một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, ghi đề do Lê Văn Lùng làm chủ. Trong quá trình điều tra vụ này, công an phát hiện Lê Thị Mỹ Châu, Trần Thị Mỹ Liên, Lê Thị Kim Hà, Lê Thị Hồng Nhung là những người có liên quan tới hành vi phạm tội của Lùng. Qua điều tra, công an xác định họ đã từng tổ chức đánh bạc bị bắt quả tang nhưng thay vì bị xử lý hình sự, họ chỉ bị ông Tài xử phạt hành chính.

VĨNH SƠN