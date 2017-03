Nguyên trưởng thôn chiếm đoạt tiền tỉ đã sa lưới

Trước đó, trong hai năm 2011 và 2012, khi được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Phong Hậu và Tổ trưởng tổ vay vốn Phong Hậu của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội và chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phú Hòa, Phan Văn Khương đã chiếm đoạt 243 triệu đồng của 46 hộ dân khi thu tiền lãi, tiền gốc vốn vay. Ngoài ra, ông Khương còn dùng “uy tín” vay mượn tiền, vàng của 34 hộ dân với tổng giá trị hơn 1,3 tỉ đồng.



Sự việc vỡ lở vào đầu tháng 9/2012 gây xôn xao khắp một vùng. Lúc này, hàng trăm người dân, đa số là người nghèo có hoàn cảnh khó khăn đã kéo đến trụ sở UBND xã Hòa Hội để trình báo.



Ngay lập tức, cơ quan điều tra đã vào cuộc để làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Phan Văn Khương. Tuy nhiên, ông này đã trốn khỏi nơi cư trú và không liên lạc với gia đình từ ngày 5/9/2012.



Ngày 11/1/2013, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Hòa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Khương về tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của người khác.



Tiếp đó, ngày 16/1/2013, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú đã ký lệnh truy nã toàn quốc đối với ông Khương vì tội danh trên. Theo Công an huyện Phú Hòa, trong thời gian lẩn trốn, Phan Văn Khương đã dùng chứng minh nhân dân của người khác để xin làm công nhân ở KCN Sông Mây, huyện Trảng Bom (Đồng Nai).





