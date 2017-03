Nguyễn Văn Khỏe bị tố cáo lấy tiền của vợ trả cho chồng

HĐXX đã dành thời gian để xét hỏi vấn đề vợ chồng bị cáo Trần Thị Hà và Hà Văn Hòa (giám đốc và phó giám đốc Công ty Thành Phát) tố cáo Khỏe mượn tiền không trả.

Hà khai do nghe chồng là bị cáo Hòa nói Khỏe hỏi vay 700 triệu đồng cho bạn nên Hà đã đến ngân hàng rút tiền đưa. Sau này Hòa lại thường cằn nhằn việc Khỏe mượn tiền lâu không trả. Thêm vào đó, quan hệ giữa hai vợ chồng đang căng thẳng mà do Khỏe là nguyên nhân chính nên Hà đem chuyện kể lại với Khỏe. Sau đó nghe Khỏe than van nên Hà đến nhà đưa tiếp cho Khỏe 700 triệu đồng. Khỏe đã dùng số tiền này để trả nợ cho vợ chồng Hà. Như vậy, thực tế Khỏe đã vay 1,4 tỉ đồng, trả được 700 triệu đồng.

Tuy nhiên, Khỏe khai chỉ vay giúp người bạn 100 triệu đồng sau đó đã trả lại. Có mặt tại tòa, người bạn của Khỏe khai do cần tiền nên đã nhờ Khỏe mượn giúp số tiền trên. Sau đó Khỏe nói vợ chồng Hà và Hòa đòi nợ. Ông chưa có tiền nên Khỏe lại cho mượn 700 triệu đồng để trả trước. Khỏe khẳng định chỉ vay 700 triệu đồng và đã trả hết.

Còn việc Công ty Thành Phát vay 3.000 lượng vàng cùng 18 tỉ đồng của ngân hàng, đại diện nguyên đơn dân sự (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tại tòa lại cho rằng không bị thiệt hại nên nhờ HĐXX xem xét, nếu có thiệt hại thì giải quyết giúp ngân hàng. Theo vị đại diện, hiện 3.000 lượng vàng SJC và số tiền 18 tỉ đồng Thành Phát vay chưa trả không còn ghi trong tài khoản nợ của ngân hàng nên phía ngân hàng không xác định được giá trị thiệt hại.

Tòa kết thúc phần xét hỏi sẽ nghỉ hai ngày và tiếp tục phần tranh luận ngày 12-8.

HOÀNG YẾN