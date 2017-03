Nguyên VĐV cử tạ giết người lãnh 16 năm tù

Theo C.MAI (TTO)



Tòa cũng tuyên bác kháng cáo, xử y án sơ thẩm phạt Hồ Hữu Lộc (23 tuổi, bạn của Hùng) mức án tử hình về tội giết người.Theo bản án, đêm 3-8-2011, Lộc, Hùng và hai người khác đến quán vỉa hè trước nhà số 174 Phan Văn Trị (P.12, Q.Bình Thạnh) ngồi uống bia với Phan Thành Lâm (phụ quán). Lúc này, ngồi bàn bên cạnh có Hồ Hoàng Vũ, Nguyễn Văn Thành cùng 3 người khác. Đến khi Thành gọi tính tiền thì xảy ra đôi co giữa Thành và Lâm vì Lâm tính tiền nhầm. Chủ quán phải ra tính lại. Trả tiền xong, nhóm của Thành lấy xe đi, Hùng và mấy người bạn cũng đi về, chỉ còn Lộc và Lâm ngồi lại.Khoảng 15 phút sau, Thành cùng một thanh niên đội nón kết (chưa xác định được danh tính) quay lại cầm kiếm đuổi chém Lâm gây thương tích, Lộc bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi nhóm Thành đã lên xe bỏ đi, Lộc ra đường nhìn thấy anh Trần Lê Trung (đến đón vợ làm tại quán) cũng đội nón kết đang đứng bên kia đường nhìn sang, tưởng đó là người đi cùng Thành nên Lộc gọi điện báo cho Hùng biết mình vừa bị đánh và kêu Hùng ra hỗ trợ.Sau đó, Lộc cầm dao chạy sang chỗ anh Trung đang đứng đuổi chém. Vừa lúc đó Hùng cũng đến nơi. Trong lúc Lộc đâm anh Trung, Hùng cầm cây inox (dài khoảng 60cm) chạy theo đập vào đầu anh Trung khiến anh Trung gục ngã. Lộc còn đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh Trung khiến nạn nhân tử vong.Theo hội đồng xét xử, dù kết luận pháp y cho rằng cái chết của anh Trung là do vết thương Lộc đâm thấu tim nhưng hành vi phạm tội của Hùng cũng đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất côn đồ. Anh Trung không có thù hằn, xích mích gì với Hùng, cũng không phải là người đánh Lộc nhưng do Lộc chỉ nhầm người mà Hùng đã bênh Lộc để cùng ra tay sát hại, gây cái chết cho nạn nhân.Theo Tòa phúc thẩm, bản án của TAND TP.HCM chỉ xử phạt Hùng 10 năm tù là quá nhẹ nên Tòa phúc thẩm sửa bản án, phạt Hùng 16 năm tù.