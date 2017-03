Nhà cháy gần chợ, tiểu thương hú vía

Lửa bùng phát và ngùn ngụt cháy từ tầng hai của cửa hàng Hoa Thiệu chuyên buôn bán hàng khô như hành, gừng, tỏi nằm ở ngõ 2 đường Nguyễn Cảnh Chân (khối 1, phường Hồng Sơn, TP Vinh).

Theo những người dân có mặt tại hiện trường, từ 3 giờ sáng cùng ngày khu vực này mất điện nên chủ cửa hàng Hoa Thiệu dùng máy nổ để phát điện. Có thể đây là nguyên nhân của vụ cháy.

Cháy to là thế nhưng những người sống trong cửa hàng Hoa Thiệu không hề hay biết, chỉ đến khi người dân báo động mới tá hỏa bỏ chạy ra ngoài thoát nạn.

Nhận được tin báo, Phòng PCCC công an Nghệ An đã điều lực lượng cùng năm chiếc xe cứu hỏa đến hiện trường. Do hàng rào lưới mắt cáo khép kín cả tầng hai nên sau gần 1 tiếng đồng hồ, đám cháy mới được dập tắt. Tuy nhiên toàn bộ tài sản trong ngôi nhà 2 tầng đã bị thiêu trụi.

Hiện nguyên nhân xảy ra cháy vẫn đang được ngành chức năng điều tra.