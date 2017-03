Nhà chủ tịch huyện bị cháy

Khi hỏa hoạn xảy ra, đã có rất nhiều người dân đến ứng cứu nhưng do thời tiết hanh khô và nhà làm bằng gỗ nên lửa bùng cháy dữ dội. Toàn bộ đường dây điện trụ điện trước nhà cũng bị ngọn lửa thiêu rụi. Rất may trước đó ngành điện đã cắt điện khu vực này. Các ngôi nhà lân cận đã phải di dời toàn bộ đồ đạc, tài sản ra phía an toàn vì sợ lửa cháy lan.