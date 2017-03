Nhà cổ Hội An: Mối lo đổ sụp trước mùa lũ bão

Mùa lũ năm 2004, căn nhà cổ số 48 đường Bạch Đằng bị sập hoàn toàn, kéo theo bốn căn nhà bên cạnh bị hư hỏng nghiêm trọng. Cũng từ đây, tỉnh Quảng Nam và thị xã Hội An (nay là TP Hội An) xây dựng đề án Đầu tư tu bổ khẩn cấp các di tích Hội An trình Chính phủ với danh sách 82 ngôi nhà cổ cần được trùng tu khẩn cấp, trong đó có 52 căn của tư nhân, 30 căn thuộc sở hữu nhà nước.