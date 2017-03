Nhà đổ sập do nhà hàng xóm đào móng

Hiện trường vụ sập nhà - Ảnh: Đỗ Phi



May mắn 4 người trong nhà chạy thoát ra ngoài kịp thời.Ngôi nhà có chiều ngang khoảng 4m, chiều dài khoảng 23m sụp đổ gần như 100%. Kế bên là công trình nhà số 165/40 đang thi công đào móng.



Bà Hảo (chủ nhà) cho biết khi nghe có tiếng động lạ làm cả ngôi nhà rung chuyển, mọi người trong nhà nghi nhà sập nên hô to để tất cả chạy thoát ra ngoài.Anh Huỳnh Ngọc Huệ (con rể của bà Hảo) kể vào thời điểm trên, khi anh vừa đến trước nhà thì bỗng nhiên thấy cả nhà 4 người hốt hoảng chạy ra.



Sau đó ngôi nhà đổ ầm xuống.Sau khi nhà của bà Hảo bị sập, một số công nhân đang thi công ngôi nhà kế bên đã rời khỏi hiện trường.



Nhận được tin báo, thanh tra xây dựng P.Nguyễn Thái Bình và thanh tra xây dựng Q.1 đã có mặt xử lý vụ việc. Bước đầu xác định nguyên nhân sập nhà là do công trình thi công nhà số 165/40 đào móng làm lún, sập nhà của bà Hảo.





Bức tường bằng gạch bong tróc hết ximăng - Ảnh: Đỗ Phi Bức tường bằng gạch bong tróc hết ximăng - Ảnh: Đỗ Phi



Công trình thi công nhà số 165/40 đang đào móng - Ảnh: Đỗ Phi



Theo ĐỖ PHI (TTO)