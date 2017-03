Nhà dự án: Được điều chỉnh mẫu nhà đã duyệt

Vẫn chưa giải quyết chuyện mẫu nhà lạc hậu

Hiện nay tình trạng mẫu nhà đã quá lạc hậu (do được phê duyệt nhiều năm về trước nên thấp tầng, không có hầm…) nhưng chủ nhà khi xây dựng vẫn phải tuân theo khá phổ biến tại các quận 2, 8, 12… Theo quy định, muốn điều chỉnh mẫu nhà đã duyệt, chủ đầu tư phải làm thủ tục xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 cho toàn dự án. Điều này rất phức tạp và mất thời gian, chưa kể nhiều trường hợp do dự án đã bán xong nền đất, chủ đầu tư hết trách nhiệm nên không chịu điều chỉnh. Do gặp khó về thủ tục, nhiều người dân đã phải chấp nhận xây dựng sai phép. Tuy nhiên, vướng mắc này vẫn chưa được văn bản số 2542 tháo gỡ.