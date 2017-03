Nhà giám đốc Công ty Than Hạ Long bị ốp mìn

Nhà riêng của Giám đốc Công ty Than Hạ Long.

Vụ nổ phát ra từ khu vực ngoài cổng phụ của ngôi nhà, cách tường chính của ngôi nhà qua khoảng sân khoảng 6 m. Vụ nổ khiến trụ cổng phụ của ngôi nhà bị khoét một mảng bê tông có đường kính khoảng 0,3 m. Vụ nổ không gây thiệt hại về người.

Ông Điền cho biết khi sự việc xảy ra, ông và gia đình đang xem ti vi trong nhà. Theo ông Điền, nguyên do vụ nổ có thể do một số đối tượng muốn “dằn mặt” do liên quan đến khai thác than. Hiện Công ty Than Hạ Long đang khai thác, sản xuất than tại khu vực Cẩm Phả. Trước đó vào tháng 5-2014, Công ty Than Hạ Long cùng địa phương đã bắt quả tang một số đối tượng vào khai trường khai thác than do công ty quản lý để ăn cắp than.

Sáng ngày 23-10, Đại tá Lê Duy Tấn, Trưởng CA TP Hạ Long cho biết: Vụ nổ phát nguồn từ quả mìn tự tạo, khối lượng thuốc nhỏ, được đặt ngoài hàng rào của ngôi nhà. Hiện Công an TP Hạ Long đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.